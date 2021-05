Damit sich künftig mehr junge Reisende für das Verkehrsmittel Bahn entscheiden, gibt es ab sofort zwei Angebote speziell für junge Reisende unter 27. Zum einen gibt es eine spezielle BahnCard 100, mit der du schon für unter 200 Euro im Monat so viel Bahn fahren kannst, wie du willst. Ein Jahr lang kannst du in allen Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn fahren, du kannst aber auch die allermeisten Regionalzüge in Verkehrsverbünden nutzen. Außerdem ist der Nahverkehr – also Bus, U-Bahn und Straßenbahn – in sehr vielen Städten enthalten. Die Aktions-BahnCard kostet für ein Jahr einmalig 2.399 Euro. Du kannst sie bis zum 31. August 2021 online über bahn.de/bc100-aktion bestellen. Sie geht nach Ablauf nicht in ein Abo über.

Auch der Super Sparpreis Young ist wieder da. Im vergangenen Jahr wurde er rund 230.000 Mal gekauft. Nun kannst du, wenn du 26 Jahre oder jünger bist, mit diesem Angebot wieder ab 12,90 Euro ICE und Intercity fahren. Für Bahncard-Besitzer wird es nochmal günstiger. Dann gibt es Fernverkehrstickets nun wieder für unter 10 Euro. Der Super Sparpreis Young ist bis zum 30. Juni online über bahn.de/young erhältlich – für Reisen bis einschließlich 11. Dezember.

Bahn-Tickets unter 18 Euro für jeden

Bist du älter als 26, kannst du von einer anderen Aktion profitieren, die allerdings nur bis zum 22. Mai läuft. Mit dem Super Sparpreis BahnBonus kannst du ab 17,90 Euro auf vielen Strecken innerhalb von Deutschland fahren. In der ersten Klasse kannst du für 26,30 Euro fahren. Das City-Ticket für den Weg zum Bahnhof ist nicht enthalten und stornieren ist nicht möglich. Mit dem Sparpreis BahnBonus, der 5 Euro mehr kostet, ist die Fahrt zum und vom Bahnhof enthalten und du kannst das Ticket stornieren, was allerdings 10 Euro Gebühren kostet. Deine Fahrt muss in den nächsten sechs Monaten stattfinden.

Die Deutsche Bahn stockt außerdem für den Sommer ihr Angebot auf. Viele Züge sind zusätzlich in den Fahrplan gerutscht, die dich beispielsweise schneller an Ost- und Nordsee bringen sollen.

