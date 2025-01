Huawei FreeBuds Pro 4 im Test: Die besten Kopfhörer des Jahres?

Auch wenn Huawei bei den Smartphones durch die fehlenden Google-Dienste an Bedeutung verloren hat, spielt man im Audio-Segment noch ganz vorn mit. Die neuen FreeBuds Pro 4 funktionieren mit Smartphones aller Hersteller und können dank Dual-Device-Support auch herstellerübergreifend zwischen zwei Geräten hin- und herwechseln.

Immer die richtige Passform

Bei den FreeBuds Pro 4 setzt Huawei auf eine ähnliche Bauform wie Apples AirPods Pro 2, welche seit zwei Jahren meine täglichen Begleiter sind. Der Ohrstecker besteht aus hartem Kunststoff, zusätzliche Silikon-Spitzen sorgen für einen idealen Halt im Ohr. Hiervon liefert Huawei gleich acht Paare mit, mehr als jeder andere Mainstream-Hersteller. So kannst du erstmals nicht nur die Größe (XS, S, M oder L) wählen, sondern auch das Material. Alle vier Größen gibt es wahlweise klassisch aus Silikon sowie aus Memoryschaum. Mit diesem wird eine noch bessere Passform im Ohr und somit eine noch bessere Geräuschunterdrückung ermöglicht.

Huawei FreeBuds Pro 4 mit Case

Vom Gefühl im Ohr sind die Aufsätze aus Memoryschaum mit Ohrstöpseln vergleichbar, welche viele zum Schlafen tragen. Nimm dir nach dem Kauf auf jeden Fall ein paar Minuten Zeit, die unterschiedlichen Materialien und Größen zu testen, um den für dich besten Halt und Komfort zu finden. Da ich bei Druck im Ohr eher empfindlich bin und auch das Gefühl von Ohrstöpseln im Ohr nicht mag, habe ich mich für die klassischen Silikon-Aufsätze in M entschieden.

Hardware, Software und Setup

Die FreeBuds Pro 4 sind in drei Farben erhältlich: Weiß, Lindgrün sowie Schwarz. Alle drei Varianten bieten am Case und an den Ohrsteckern goldene Akzente und sehen wirklich schick und edel aus. Das Case ist matt gehalten und die Kopfhörer selbst glänzend – das ist praktisch, da das matte Case so keine Fingerabdrücke anzieht und glänzende Kopfhörer besser im Ohr halten.

Huawei FreeBuds Pro 4 im Case

Das Setup ist denkbar einfach: Aufklappen, per Bluetooth verbinden und schon kann der Musikgenuss starten. Um das volle Potenzial aus den Kopfhörern herauszuholen, solltest du jedoch die "Huawei AI Life" App installieren. Dort kannst du die Touch-Gesten der Ohrstecker anpassen, diverse Soundprofile wählen und auch die Intensität der Geräuschunterdrückung festlegen. Auch stehen gelegentlich Softwareupdates zur Verfügung.

Viele Dinge kannst du jedoch auch ohne App oder Smartphone steuern. Beide Ohrstecker sind mit kleinen Touch-Feldern am Stiel ausgestattet. Durch Zusammendrücken kannst du die Musik pausieren, vorspringen, ANC starten oder den Sprachassistenten deines Smartphones aufrufen. Durch Wischen lässt sich sogar die Lautstärke anpassen. Das Zusammendrücken der Stiele ist deutlich angenehmer für das Ohr als das Drücken auf den Ohrstecker wie bei vielen Konkurrenten. Im Gegensatz zu den AirPods fehlt mir beim "Zusammendrücken" jedoch ein wenig das Feedback.

Klang und aktive Geräuschunterdrückung

Huawei verbaut in den FreeBuds Pro 4 ein Zweiwege-Treiber-System und betreibt großen Aufwand den bestmöglichen Klang aus den kleinen Ohrsteckern herauszuholen. Und das gelingt ihnen auch. Im Test konnten mich die Kopfhörer mit einem hervorragenden und ausgewogenen Klang überzeugen. Höhen und Tiefen werden klar wiedergegeben und auch gesprochene Inhalte klingen ausgezeichnet. Wer einen basslastigeren Klang bevorzugt, sollte in der App zum Bass-Profil wechseln, um auf seine Kosten zu kommen.

Doch nicht nur der Klang konnte mich im Test überzeugen. Auch die aktive Geräuschunterdrückung leistet einen exzellenten Job, in allen Situationen für Ruhe zu sorgen. Seien es fremde Telefonate im Büro oder die Turbinengeräusche im Flugzeug. Die Intensität passen die Kopfhörer dabei automatisch an. Auf Wunsch kannst du in der App auch manuell eine Stufe auswählen.

Verbesserungsbedarf gibt es hingegen beim Transparenzmodus. Dabei handelt es sich um das komplette Gegenteil von ANC – etwa, um die Kopfhörer sicher im Straßenverkehr einzusetzen. Hier kommt kein Hersteller auch nur annähernd an die AirPods Pro 2 heran, die mit dem adaptiven Modus zudem noch einen weiteren Modus bieten, um die Umgebung mitzubekommen, aber laute Geräusche zu reduzieren.

Telefonieren mit den Huawei FreeBuds Pro 4

Bei einer anderen Eigenschaft können die FreeBuds Pro 4 die Konkurrenz von Apple meilenweit hinter sich lassen. Und zwar beim Telefonieren. Die Huawei-Kopfhörer sind jeweils mit drei Mikrofonen ausgestattet, welche nicht nur die Stimme klar aufnehmen, sondern auch jegliche Umgebungsgeräusche herausfiltern können. Hierbei geht zwar auch ein bisschen Dynamik der Stimme verloren, das Gesagte kommt jedoch klar und deutlich beim Gesprächspartner an.

Das können bei weitem nicht alle kabellosen Kopfhörer von sich behaupten und ist eine klare Stärke der FreeBuds Pro 4. Selbst Windgeräusche stellen beim Telefonieren kein Problem dar und werden herausgefiltert.

Akkulaufzeit und Aufladen

Die Akkulaufzeit gibt Huawei mit 7 Stunden an. Mit aktiviertem ANC sollen die Ohrstecker 5 Stunden durchhalten, ehe sie zum Aufladen zurück ins Case müssen. Im Dauer-Test mit einem iPhone, 35 Prozent Lautstärke und aktiviertem ANC haben die Kopfhörer sogar ein paar Minuten länger als die versprochenen 5 Stunden durchgehalten.

Das Case kann die Kopfhörer 3 bis 4 Mal vollständig laden, ehe es selbst an die Steckdose muss. Wahlweise per USB-C oder kabellos.

Huawei FreeBuds Pro 4 im Test: Lohnt sich der Kauf?

Die Huawei FreeBuds Pro 4 sehen nicht nur edel aus, sondern konnten mich im Test mit ihrem hervorragenden Klang und exzellenter Geräuschunterdrückung überzeugen. Mit den acht verschiedenen Aufsätzen aus zwei Materialien findet zudem jeder die perfekte Passform für sein Ohr.

Eine weitere Stärke ist die Kompatibilität mit jedem Bluetooth-Gerät. Das ist besonders dann spannend, wenn du zwischen Geräten mehrere Hersteller hin- und herwechseln möchtest. Etwa, wenn du ein Samsung-Smartphone und ein Apple-Tablet verwendest. Bist du hingegen komplett im Apple-Kosmos unterwegs, sind die AirPods Pro 2 die bessere Wahl.

Ansonsten solltest du die Huawei FreeBuds Pro 4 in deine engere Wahl nehmen. Der Preis ist mit 299 Euro zum Start zwar ziemlich hoch angesetzt und sogar teurer als die AirPods, dürfte in den kommenden Wochen und Monaten jedoch sinken.

Pros der Huawei FreeBuds Pro 4 im Test

brillanter und ausgewogener Sound

hervorragende Mikrofone beim Telefonieren

sehr gutes ANC

gute Akkulaufzeit

schickes Design

Contras der Huawei FreeBuds Pro 4 im Test

Transparenzmodus ausbaufähig

hoher Preis