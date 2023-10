Unfassbarer Tarif-Kracher: iPhone 14 effektiv geschenkt + über 100 Euro Bonus

Bei den meisten Tarif-Deals musst du neben einmaligen Gerätekosten zusätzlich noch einen Aufpreis beim Tarif selbst zahlen – doch nicht hier! Bei diesem Angebot von MediaMarkt gibt es für das iPhone 14 keinerlei Aufpreis bei den monatlichen Grundkosten. Zusätzlich sparst du dir sowohl den Gerätepreis als auch die Anschlusskosten über einen heftigen Wechselbonus in Höhe von 200 Euro. Dadurch gibt’s das Apple-Handy wirklich umsonst zum Tarif.

Kein Scherz: Tarif-Deal mit gratis Apple-Handy

Schauen wir uns das Tarif-Angebot mal etwas genauer an. Zum iPhone 14 bekommst du hierbei den O 2 Mobile L Boost Tarif mit 140 GB 5G-Datenvolumen, einer Telefon- und SMS-Flat sowie kostenlosem EU-Roaming. Besonders cool: Dank des Grow-Vorteils wächst dein Datenvolumen jedes Jahr um weitere 5 GB. Gesurft wird zudem mit einer super schnellen Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Ruckler oder Wartezeiten gehören damit definitiv der Vergangenheit an.

Beim Blick auf das Preisschild zeigt sich aber erst die Besonderheit dieses Tarif-Krachers. Der O 2 Mobile L Boost Tarif kostet bei MediaMarkt nämlich 47,99 Euro im Monat – und somit genauso viel wie regulär beim Netzbetreiber selbst. Du zahlst für das iPhone 14 monatlich also keinen Cent extra! Lediglich der einmalige Gerätepreis von 89 Euro fällt für das Apple-Gerät an. Doch sogar diesen kannst du dir erstatten lassen: Dafür machst du einfach vom Wechselbonus in Höhe von 200 Euro Gebrauch. Nach Abzug der 39,99 Euro Anschlusskosten bleiben dann noch rund 71 Euro als Bonus übrig und das Apple-Handy gibt’s umsonst zum Tarif.

Kein Wunder also, dass der Tarif-Deal auch im Vergleich zu den Einzelpreisen hervorragend abschneidet. Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen Gesamtkosten in Höhe von 1.080 Euro an. Holst du dir das iPhone 14 – welches im Netz momentan rund 700 Euro oder mehr kostet – und den O 2 -Tarif hingegen jeweils einzeln, musst du satte 1.691 Euro blechen. Du sparst also knapp 611 Euro! Wer ein Top-Smartphone mit einem Vielsurfer-Tarif möchte, kann hier also bedenkenlos zugreifen und massiv sparen.

iPhone 14: Darum lohnt sich das Apple-Handy immer noch

Zwar gibt’s mit dem iPhone 15 bereits ein neues Apple-Smartphone auf dem Markt, dennoch lohnt sich der Vorgänger definitiv immer noch. Allen voran die Leistung des Apple A15 Bionic Prozessors liefert in Kombination mit den 6 GB Arbeitsspeicher weiterhin eine Top-Performance im Alltag. Gleichzeitig sorgt Apples langer Update-Support dafür, dass das iPhone 14 noch einige Jahre auf dem neusten Stand bleibt.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Ein weiteres Highlight bei dem Smartphone ist die tolle Handlichkeit rund um das 6,1 Zoll OLED-Display. Doch keine Panik: Mit einer Pixeldichte von 457 ppi wird dir hierbei auch technisch ein starker Bildschirm zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen obendrein noch tolle Extras wie der Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Lediglich der recht geringe Speicherplatz von 128 GB könnte manch einem zu gering ausfallen. Dennoch ist das iPhone 14 weiterhin ein tolles Gerät – insbesondere wenn du es dir im Tarif-Bundle komplett umsonst zum Vertrag sicherst.

