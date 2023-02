Tiefstpreis-Angebot: Bosch 2in1 Akku-Staubsauger stark reduziert

Keine lästigen Kabel und trotzdem eine hohe Saugleistung – das verspricht der Bosch Akku-Staubsauger Flexxo 2in1 Serie 4. Und bei Amazon kommst du bereits für 185,99 Euro an das Gerät – günstiger gab’s den Sauger nie im Netz!

2in1 Akku-Staubsauger von Bosch – Flexibel für alle Lagen

Der 28 Volt starke 2in1 Akku-Staubsauger von Bosch mit zwei Leistungsstufen punktet zuallererst mit seiner Flexibilität. Das Gerät ist komplett kabellos und mit einem Gewicht von rund drei Kilogramm recht leicht zu transportieren. Und auch beim Saugen bist du dank der 2in1-Funktion sehr flexibel. Der Handstaubsauger lässt sich ganz bequem vom Gerät abnehmen, wodurch du diesen immer schnell zur Hand hast. Generell ist das Zubehör an der Rückseite des Saugers integriert – schnelle Wechsel zwischen den verschiedenen Aufsätzen sind also kein Problem.

Die Fugendüse, welche übrigens verlängerbar ist, eignet sich beispielsweise perfekt für die einfache und schnelle Reinigung von schwer zugänglichen Ecken und Ritzen. Mit dem 2in1 Möbelpinsel samt Polsterdüse reinigst du hingegen all deine Möbel. Während die Polsterdüse für die gründliche Reinigung von Sofas, Sesseln und Co. verantwortlich ist, nutzt du den Möbelpinsel dank seiner weichen Borsten für empfindliche Oberflächen wie Tische und Schubladen. Der Wechsel zwischen den Funktionen ist bei diesem Staubsauger kinderleicht, denn du musst das Zubehör einfach nur seitlich abziehen. Generell profitierst du beim Saugen von der AllFloor Power Düse mit LED-Licht, wodurch du auch an dunklen Stellen all den Staub sehen kannst.

Bosch-Sauger für 185,99 Euro – ein guter Deal?

Egal, ob Tische, Polster, kleine Ecken oder sogar dein Auto – mit diesem Bosch Akku-Staubsauger sagst du dem Schmutz wirklich überall den Kampf an. Gleichzeitig punktet das Gerät dank der Bosch Lithium-Ionen Technologie von einem Akku mit langer Lebens- und Laufzeit. Bis zu 55 Minuten soll der Staubsauger mit einer Ladung durchhalten. Geladen wird das Gerät ganz simpel über eine Steckdose. Besonders cool: Der Sauger steht komplett von alleine, was nicht nur das Aufladen erleichtert, sondern auch Platz spart. Außerdem kannst du dir so auch mal eben eine kurze Pause beim Saugen können, ohne dass du das Gerät verstauen musst.

All der Dreck landet in der 0,4 Liter großen beutellosen Staubbox. Diese kannst du einfach entnehmen und über einem Mülleimer entleeren. Auch die Bürstenrolle lässt sich ganz ohne Werkzeug lösen und reinigen. Das Preisschild von 185,99 Euro bei Amazon ist ein Top-Angebot für den Akku-Staubsauger. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du nämlich über 300 Euro für das Gerät!