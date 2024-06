Tarif geschenkt?! Dieser Galaxy S24 Ultra Deal ist einzigartig

Neben einem herausragenden Bildschirm, einem schnellen Prozessor und einer Top-Kamera zeichnet sich das Samsung Galaxy S24 Ultra unter anderem auch durch eine starke Akkulaufzeit aus. Nicht umsonst zählt es zu den besten Smartphones des Jahres 2024 und konnte so bei uns im Test auch mit 5/5 Sternen exzellent abschneiden. Allerdings sind die hohen Kosten für das Gerät häufig ein Hindernis. Abhilfe schafft dieses Tarif-Angebot von Gomibo: Für 34,99 Euro monatlich kannst du dir jetzt die 256-GB-Variante des Flaggschiffs in Verbindung mit einem Mobilfunktarif im Vodafone-Netz sichern. Der Clou: Mit Blick auf die Gesamtkosten gibt’s den Tarif rechnerisch sogar gratis zum Handy! Wie das geht, erfährst du hier.

35 GB, 5G und bis zu 500 MBit/s – top Vodafone-Tarif zum Galaxy S24 Ultra

Wie bereits erwähnt, schließt du hier einen Mobilfunkvertrag im Vodafone-Netz ab. Der Vodafone-Tarif bietet dir 35 GB Datenvolumen bei einer maximalen Download-Bandbreite von 500 MBit/s im 5G-Netz des Anbieters. Du bist also wirklich blitzschnell unterwegs! Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind ebenfalls inklusive.

Monatlich musst du hierbei mit 34,99 Euro rechnen, zu denen einmalig 304 Euro für das Galaxy S24 Ultra hinzukommen, sowie 4,99 Euro für den Versand. Kein kleiner Betrag, doch wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst, sicherst du dir einen Wechselbonus in Höhe von 200 Euro, was die einmaligen Gerätekosten durchaus relativiert. Auch die Anschlussgebühr von 39,99 Euro kannst du dir im Anschluss über die Vodafone-App zurückerstatten lassen. Bist du außerdem bereits Kunde von Vodafone, kannst du von der GigaKombi profitieren und so bis zu 7,50 Euro zusätzlich im Monat über die gesamte Mindestlaufzeit von 24 Monaten sparen.

Im Bundle günstiger als einzeln? So rechnet sich der Deal

Mit Ausnahme von eBay-Angeboten bietet dir Gomibo derzeit übrigens auch den günstigsten Preis für das S24 Ultra ohne Tarif an. Dieser liegt mit rund 1.015 Euro dennoch deutlich über dem Gesamtpreis des Tarif-Bundles. Hier fallen nach 24 Monaten nämlich nur knapp 949 Euro an – wenn du vom Wechselbonus Gebrauch machst (ohne GigaKombi). Du sicherst dir das Galaxy S24 Ultra somit zum absoluten Bestpreis und bekommst on top noch einen starken Vodafone-Tarif dazu.

Galaxy S24 Ultra: Das Samsung-Flaggschiff

Das Galaxy S24 Ultra glänzt mit einem Premium-Design aus Titan, einem 120-Hz-Display, einer starken Akkulaufzeit und 7 Jahren Android- und Sicherheitsupdates. Auch der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor konnte uns im Test zum S24 Ultra überzeugen. Bei der Kamera setzt Samsung unter andeem auf ein Hauptobjektiv mit einer Auflösung von 200 MP, mit dem du tolle Schnappschüsse knipsen kannst. Auch der 5.000-mAh-Akku bringt genug Leistung mit, um dich problemlos durch den Tag zu begleiten. Du bekommst also ein rundum herausragendes Samsung-Handy und sparst bei dem Tarif-Deal zudem gewaltig.

→ Galaxy S24 Ultra mit 35 GB Vodafone-Tarif