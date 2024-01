Tarif geschenkt: Diese Aktion zum Galaxy A54 & iPhone ist einzigartig

Wer nicht nur für sich selbst auf der Suche nach einem neuen Tarif ist, kann bei MediaMarkt jetzt massiv sparen. Im Bundle aus einem Tarif mit verschiedenen Top-Geräten wie dem Samsung Galaxy A54 oder dem iPhone 15 Pro bekommst du einen zweiten O 2 -Tarif nämlich einfach umsonst dazu! Der zweite Vertrag ist über die Laufzeit von 24 Monaten wirklich komplett gratis und kann anschließend problemlos gekündigt werden. Dadurch eignet sich dieser Deal perfekt für Paare, gute Freunde oder auch Eltern, die einen Tarif fürs Kind suchen. Wir stellen dir die Aktion sowie die Top-Bundles genauer vor.

Doppelkarten-Aktion: Der zweite Tarif ist komplett gratis

Die Aktion ist simpel und gleichzeitig genial: Bei MediaMarkt kannst du dir bis zum 31. Januar bei bestimmten O 2 -Tarif-Bundles zu Geräten wie dem Galaxy A54 oder iPhone 15 Pro einen zweiten Tarif komplett umsonst dazu sichern. Du zahlst also nur einmal für den Vertrag, bekommst jedoch zwei Tarife samt eigenständigen SIM-Karten, mobilen Daten und Co. geliefert. Einzige Einschränkung: Du kannst nicht zwei unterschiedliche Tarife wählen. Schließt du also etwa das Bundle zum Galaxy A54 mit dem O 2 Mobile M Tarif für 29,98 Euro im Monat ab, bekommst du zweimal den 25-GB-Tarif. Insbesondere für Paare, Freunde oder Familien ist die Aktion aber genial und liefert enormes Sparpotenzial.

→ Zur O 2 Doppelkarten-Aktion

Du bindest dich bei den Bundles wie gewohnt stets 24 Monate – und das für beide Tarife. Anschließend gibt’s die zweite Karte dann auch nicht mehr kostenlos, sondern zum aktuellen Normalpreis. Zuvor kannst du aber natürlich problemlos kündigen und dir somit immerhin 24 Monate lang einen zweiten Vertrag komplett gratis sichern.

Galaxy A54 oder iPhone 15 Pro – Diese Bundles stechen heraus

Dabei sicherst du dir die Doppelkarten stets im Paket mit einem hochwertigen Smartphone. Das Besondere: Einen Aufpreis bei den monatlichen Kosten gibt’s für die zweite Karte nie! So sicherst du dir das Galaxy A54 mit zwei O 2 Mobile M Tarifen etwa schon für monatlich 29,98 Euro. Zum Vergleich: Einzeln bei O 2 kostet der Vertrag normalerweise sogar 29,99 Euro pro Monat. Für das beliebteste Smartphone zahlst du zusätzlich einmalig 69 Euro als Gerätepreis extra, sowie Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro. Dies ist in Anbetracht des hervorragenden Gesamtpakets ein Witz. Zwei Tarife mit jeweils 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz (300 MBit/s), einer Allnet-Flat, EU-Roaming sowie dem Galaxy A54 für unter 30 Euro im Monat? Besser geht’s wohl kaum!

Für alle Apple-Fans hat MediaMarkt ein ebenso gutes Angebot im Gepäck – und hierbei handelt es sich um einen richtigen Vielsurfer-Deal. Für monatlich 49,98 Euro gibt’s zweimal 280 GB (500 MBit/s) mit Allnet-Flat und EU-Roaming. Als Smartphone winkt dir das starke iPhone 15 Pro, welches du bei dem Bundle schon für einmalig 149 Euro dazu bekommst.