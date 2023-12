Stiftung Warentest prüft Hue, Ikea & Co.: Das sind die besten smarten Lampen! Michael Stupp 2 Minuten

Wer sein Zuhause smart steuerbar machen möchte, der denkt in erster Linie oft an das Thema Beleuchtung. Lampen, die sich per Routine steuern lassen, Anwesenheit vortäuschen und sogar atmosphärisch leuchten können. Aber wer stellt die besten Lampen her?