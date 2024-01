Redmi Note 13 Pro: Xiaomi-Neuheit & Kopfhörer im Spar-Bundle

10 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat sowie zwei starke Xiaomi-Geräte für 1 Euro – dieses Tarif-Bundle rund um das Redmi Note 13 Pro 5G kann sich auf jeden Fall sehen lassen! Für monatlich 18,99 Euro bekommst du hierbei nämlich ein tolles Gesamtpaket zum verhältnismäßig kleinen Preis. Wir nehmen den Deal genauer unter die Lupe.

Der Tarif im Überblick

Zum neuen Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sowie den Redmi Buds 5 Pro gesellt sich bei diesem Angebot von Blau ein 10 GB starker LTE-Tarif. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s im Telefonica-Netz unterwegs, was für den Alltag aus Social Media, Surfen und Streamen vollkommen ausreichen sollte. Zudem stellt dir der Anbieter noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Die Rufnummernmitnahme ist übrigens auch problemlos möglich.

Und wie steht es um den Preis? Dieser liegt im Bundle mit den Xiaomi-Geräten bei monatlich 18,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Der Anschlusspreis wird bei dem Angebot komplett gestrichen. Dadurch zahlst du nur noch einen Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sowie die Redmi Buds 5 Pro extra. Auf Wunsch kannst du den Vertrag übrigens für einen Aufpreis von einem Euro auch als 5G-Tarif abschließen.

Preis-Check: Darum lohnt sich dieser Deal zum Redmi Note 13 Pro 5G

Wie sich der niedrige Gerätepreis auf das Preis-Leistungs-Verhältnis auswirkt, zeigen wir dir jetzt. Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Xiaomi-Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 689 Euro an. Zum Vergleich: Bereits das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G kostet im Netz momentan mindestens knapp 370 Euro. Die Redmi Buds 5 Pro sind währenddessen mit einem Preisschild von 69,99 Euro versehen. Du bekommst bei dem Tarif-Deal also Geräte im Wert von über 439 Euro dazu.

Dies sorgt für einen durchaus beachtlichen Effektivpreis. Hierfür verrechnen wir die Gesamtkosten (689 Euro) mit den Gerätepreisen (439 Euro) und teilen das Ergebnis durch die Vertragslaufzeit (36 Monate). Dies ergibt einen effektiven Preis von 6,94 Euro im Monat. Ein fairer Deal für den 10 GB starken Tarif und die beiden Xiaomi-Geräte.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Akku-Wunder mit erweiterbarem Speicher

Mit dem Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G holst du dir ein richtiges Akku-Wunder zum Tarif. Das Smartphone verfügt nämlich über einen starken 5.100 mAh Akku, der dich locker durch den Tag bringen sollte. Obendrein können sich aber auch die restlichen technischen Daten sehen lassen. So punktet das 6,67 Zoll große AMOLED-Display etwa mit einer 120 Hz Bildwiederholrate sowie einer 1,5K-Auflösung.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 Display 6,67 Zoll, 1.220 x 2.712 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 16455×12155 (200,0 Megapixel) Akku 5.100 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP54 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 187 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis 399 € Marktstart Januar 2024

Für ordentlich Power im Alltag sorgt gleichzeitig der verbaute Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Alle Hobbyfotografen freuen sich zudem über die 200-Megapixel-Hauptkamera, mit der du sicherlich einige schicke Schnappschüsse knipsen kannst. Als Speicherplatz stehen dir zunächst 256 GB zur Verfügung, über den microSD-Slot kannst du den Speicher aber ohnehin problemlos erweitern.

Mit den Redmi Buds 5 Pro bekommst du zusätzlich ebenfalls noch schicke In-Ear-Kopfhörer der Marke dazu. Diese punkten unter anderem mit einem satten Sound, einer aktiven Geräuschunterdrückung sowie einer starken Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden mit dem Ladecase.

