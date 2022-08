Saturn haut PlayStation-Spiele zum Top-Preis raus: Diese beliebten Games sind dabei

Die neusten Computer- und Videospiele werden ab Mittwoch auf der dies jährigen Gamescom vorgestellt. Zeitgleich läuft bei Saturn der PlayStation Gaming Sale. Wir gehen heute schon in Startposition und haben für euch eine Liste mit den Top 5 Games für die neue PS5 erstellt, die es gerade bei Saturn deutlich günstiger gibt.

Gran Turismo 7 für PS4 und PS5

Der Racing-Simulator „Gran Turismo 7“ erschien im Frühjahr 2022. Rennen fahren auf über 90 Strecken, Fahrzeuge kaufen aus einer riesigen Auswahl, all das bietet die Vollversion des Spiels. Durch Rennen, Tuning, Käufe und Verkäufe von Autos schaltest du neue Herausforderungen und Fahrzeuge frei. Bahne dir deinen Weg zu einer erfolgreichen Solokarriere. Falls du ein wenig Abwechslung suchst, kannst du dich im Multiplayer-Modus mit deinen Freunden oder global mit anderen Spielern messen. Zurzeit kannst du dir „Gran Turismo 7“ bei Saturn für 24,99 Euro versandkostenfrei bestellen. „Gran Turismo 7“ ist für beide Konsolen, PS4 und PS5 erhältlich.

Horizon Forbidden West für PS4 und PS5

„Horizon Forbidden West“, ein Open-World-Actionspiel, erschien dieses Jahr im Februar. Der Plot: Es bildet sich eine pandemische Lage. Das Leben auf der Erde droht erneut auszusterben. Die junge Aloy begibt sich auf eine Reise durch ein tödliches Grenzgebiet.

Der verbotene Westen hält lauter neuer Bedrohungen für Aloy bereit. Ihr Ziel ist es, Ordnung und Gleichgewicht auf der Erde wiederherzustellen. In dem Adventure-Spiel erkundest du ferne Länder, kämpfst gegen furchteinflößende Maschinen und begegnest neuen Stämmen. „Horizon Forbidden West“, erhältlich für PS4 und PS5, kannst du dir bei Saturn für 24,99 Euro ergattern.

Uncharted: Legacy Of Thieves Colletion

Blockbuster-Action-Schauplätze treffen auf packendes, kinoreifes Storytelling. Das ist „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, das Game kommt im Doppelpack. Der erste Teil ist „Uncharted 4: A Thief’s End“: Nathan Drake ist ein Schatzjäger im Ruhestand. Doch das Schicksal ruft ihn zurück in die Welt der Diebe. Drake wird während des Abenteuers an seine Grenzen stoßen. Seine Entschlossenheit wird auf die Probe gestellt.

Nur um diejenigen zu retten, die er liebt. Im zweiten Teil von „Uncharted: The Lost Legacy“ muss Chloe Frazer ein Artefakt aus den Händen eines grausamen Kriegstreibers klauen. Da Frazer es alleine nicht schafft, hilft ihr die Söldnerin Nadine Ross. Auf ihrer gefährlichen Reise wird Chloe von ihrer Vergangenheit konfrontiert. Nun muss sie sich entscheiden, was ist sie bereit zu opfern. Saturn bietet „Uncharted Legacy Of Thieves Collection“, nur erhältlich für PS5, für derzeit 22,99 Euro an.

Ghost Of Tsushima Director’s Cut

Das mehrfach ausgezeichnete Action-Adventure-Spiel „Ghost Of Tsushima: Director’s Cut“ erschien im Sommer 2022. Wie der Name schon verrät, spielt die Geschichte auf Japans Insel, Tsushima. Dank einer Erweiterung der Karte gehört jetzt auch noch die Insel Iki dazu. Dort hat ein Stamm von Mongolen Fuß gefasst. Durch Hinweise versucht der Protagonist, Jin Sakai, die Bedrohung des Stammes zu bekämpfen. Dazu muss Jin auf Iki zurückkehren und sich seinen alten Ängsten stellen. „Ghost Of Tsushima: Director’s Cut“ ist während des PlayStation Gaming Sale bei Saturn für 46,99 Euro zu kaufen. Das Spiel ist ausschließlich als PS5 Variante verfügbar.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Eine Mischung aus Farben, Action und Familienfreude ergibt ein perfektes Spielerlebnis. Mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ hast du dir ein Spiel für jedes Alter ergattert. Im Sommer 2021 kam das von Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment entwickelte Spiel in die Stores. Der Serienbösewicht Dr. Nefarious zerstört den Dimensionator. Nun ziehen gelb- und lilafarbene Risse durch die Atmosphären der Planeten und sorgen für Chaos. Jetzt sind die beliebten Helden Ratchet und Clank gezwungen in die jeweiligen Dimensionen zu reisen und erleben viele neue Abenteuer. Das actionreiche Thrid-Shooter-Spiel „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist momentan nur als PS5-Version für 36,99 Euro bei Saturn erhältlich.