Im Angebot für 1 Euro ist dabei die Xbox Series X – die stärkste Konsole aus dem Hause Microsoft. Hiermit zockst du aktuelle Gaming-Highlights, streamst deine Lieblingsserien oder spielst dank des verbauten Laufwerks DVDs und Blu-Rays ab. Zu der Konsole gesellt sich ein 35 GB starker Tarif im O2-Netz, welcher mit monatlichen Kosten von lediglich 19,99 Euro ebenfalls ein Hingucker ist. Richtig krass wird’s aber vor allem mit Blick auf den Effektivpreis: Dieser liegt nämlich bei unter 2,50 Euro pro Monat! Alle Infos zu dem Deal bekommst du in diesem Artikel.

35 GB für nur 20 Euro – Das bietet dir der Tarif zur Xbox Series X

Natürlich ist das Hauptaugenmerk dieses Angebots die preiswerte Xbox Series X. Doch auch der Tarif selbst kann sich absolut sehen lassen. Für monatlich 19,99 Euro bekommst du hier nämlich 35 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dies ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Tarif-Bundle, immerhin zahlst du für die Gaming-Konsole sonst nur einmalig einen Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) extra. Als Anschlusspreis fallen wie gewohnt noch weitere 39,99 Euro an. Warum sich das Angebot preislich absolut lohnt, zeigen wir dir weiter unten im Artikel.

Zunächst noch ein paar weitere Infos zum Tarif selbst: Die 35 GB versurfst du hierbei im LTE-Netz von O2 mit bis zu 50 MBit/s. Diese Geschwindigkeit sollte dich problemlos durch den Alltag rund um Social Media, Surfen und Musik-Streaming bringen. Obendrein gibt es noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Effektiv unter 2,50 Euro? So rechnet sich der Schnäppchen-Deal

Um dir zu zeigen, dass es sich hierbei tatsächlich um einen starken Deal handelt, rechnen wir das Tarif-Angebot einmal genauer durch. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle insgesamt Kosten in Höhe von rund 525 Euro an. Zum Vergleich: Bereits die Xbox Series X kostet im Netz momentan mindestens 466 Euro. Du zahlst für den 35-GB-Tarif somit über die komplette Vertragslaufzeit lediglich knapp 58 Euro extra. Auf den Monat gerechnet sind dies sogar lächerlich günstige 2,45 Euro für den starken Vertrag. Hierbei spricht man übrigens vom sogenannten Effektivpreis. Wenn du also ohnehin einen neuen Tarif suchst und du Interesse an einer Gaming-Konsole hast, lohnt sich dieses Angebot rund um die Xbox Series X ungemein.