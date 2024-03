Egal, ob du ein neues Smartphone, Tablet, In-Ear-Kopfhörer oder Chromebook suchst – bei den Android Weeks kannst du auf jeden Fall günstig fündig werden. MediaMarkt reduziert bis zum 17. März nämlich zahlreiche Android-Geräte beliebter Marken wie Samsung, Google und Xiaomi. Welche Angebote sich dabei besonders lohnen, erfährst du in diesem Artikel.

Vom 65 Euro Schnäppchen bis hin zu Top-Geräten: Die besten Smartphone-Deals

Ein Smartphone für nur 65 Euro? Kein Problem während der Android Weeks! Bei MediaMarkt sicherst du dir das Xiaomi Redmi A2 wirklich für lediglich 65 Euro! Selbstverständlich kannst du für diesen Preis kein High End Smartphone mit Edel-Kamera erwarten. Für den Alltag rund um WhatsApp, Telefonate, schnelle Fotos und Co. reicht das Handy aber trotzdem aus. Echte Top-Features sind zudem der 5.000 mAh starke Akku sowie der erweiterbare Speicher. Die Eckdaten machen das Handy angesichts des Preises zum Festival-Tipp für den Sommer.

→ Xiaomi Redmi A2 für 65 Euro

Wer lieber ein Samsung-Handy kaufen möchte, sollte einen Blick auf das neue Galaxy A15 5G werfen. Während der Android Weeks kostet dich das brandaktuelle Smartphone statt 214,99 nur noch 199 Euro. Genau wie beim beliebten Vorgänger-Modell bekommst du auch beim Galaxy A15 ein rundum hochwertiges Samsung-Handy und 5G-Mobilfunk zum verhältnismäßig kleinen Preis geboten. Dabei sticht etwa das schicke 6,5-Zoll-AMOLED-Display mit einer 90 Hz Bildwiederholrate hervor. Doch auch die lange Akkulaufzeit, der erweiterbare Speicher sowie die 50-MP-Hauptkamera wissen zu überzeugen.

→ Samsung Galaxy A15 für 199 Euro

Natürlich darf Google während der Android Weeks ebenfalls nicht fehlen. Wir empfehlen dir dabei das Pixel 7a für 399 Euro. Von der gewohnt flüssigen Nutzerfahrung der Google-Geräte, über das kompakte und technisch hochwertige 6,1-Zoll-OLED-Display bis hin zum langen Update-Support – das Pixel 7a ist ein Top-Gerät. Wir waren bei uns im Test daher ebenfalls begeistert von dem Smartphone. Und jetzt sicherst du dir das Handy schon für nur 399 Euro bei MediaMarkt.

→ Google Pixel 7a für 399 Euro

Tablet, In-Ears und Co. – Diese Android-Angebote sind ebenfalls einen Blick wert

Fernab der Smartphone-Deals gibt es übrigens noch weitere Schnäppchen während der Android Weeks zu entdecken. Ein absolutes Highlight ist dabei etwa das Galaxy Tab S6 Lite in der WiFi-Edition. Dank eines Rabatts von 42 Prozent zahlst du nicht mehr deutlich über 400, sondern nur noch 249 Euro für das Tablet. Mit dem Gerät bist du sowohl für die Arbeit, als auch für entspannte Abende auf der Couch perfekt ausgestattet. Verschiedene Inhalte wie Mobile Games oder Filme und Serien erstrahlen dabei auf einem schicken 10,4-Zoll-Display. Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis von 249 Euro – welcher im Netz übrigens ungeschlagen ist – lohnt sich das Galaxy Tab S6 Lite daher ungemein.

→ Samsung Galaxy Tab S6 Lite für 249 Euro

Suchst du hingegen gleichermaßen hochwertige wie preiswerte In-Ears, sind die Nothing Ear 2 Bluetooth-Kopfhörer für 111 Euro eine Empfehlung wert. Wir konnten die Stöpsel bereits selbst testen und waren dabei vom hohen Tragekomfort sowie dem guten Sound rundum überzeugt. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis holst du dir hiermit für nur 111 Euro also wirklich starke In-Ear-Kopfhörer. MediaMarkt sorgt dabei übrigens für einen weiteren ungeschlagenen Bestpreis-Deal.

→ Nothing Ear 2 Bluetooth-Kopfhörer für 111 Euro

Generell bieten dir die Android Weeks von MediaMarkt eine große Auswahl an tollen Angeboten. So kannst du dir beispielsweise auch Chromebooks wie dieses Acer-Gerät deutlich günstiger sichern. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich dementsprechend auf jeden Fall!