Du suchst einen preiswerten 4K-Fernseher mit einer ordentlichen Größe? Dann solltest du aktuell bei Otto vorbeischauen. Hier sicherst du dir nämlich einen UHD-TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale satte 47 Prozent billiger. Der Angebotspreis von 369 Euro ist dabei ein echtes Schnäppchen und im Netz ungeschlagen. Was der 4K-TV alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Mit HDR, Upscaling und Co. – Das bietet dir der preiswerte 4K-Fernseher

Bei dem 4K-Fernseher für 369 Euro handelt es sich um ein Modell der Marke Hisense. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll bzw. 139 cm bietet dir der Smart-TV eine ordentliche Größe fürs Wohn- oder Schlafzimmer. Selbstverständlich kann sich dabei auch das Bild wortwörtlich sehen lassen. Dank der 4K-Auflösung sowie Dolby Vision sowie verschiedenen HDR-Formate werden Filme, Serien und Games gestochen scharf dargestellt. Gleichzeitig sorgt die praktische UHD AI Upscaling Technologie dafür, dass selbst ältere HD-Inhalte auf 4K hochskaliert werden. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz, was fürs tägliche Fernsehen und gemütliche Filmabende vollkommen ausreicht. Besondere Bildmodi – etwa für Sport und Gaming – sind ebenfalls vorhanden und passen das Bild auf Wunsch automatisch an.

Damit du Konsole, Soundbar und Co. an den 4K-Fernseher anschließen kannst, stehen dir verschiedene Anschlüsse zur Verfügung. Neben drei HDMI- und zwei USB-Slots gibt es ebenfalls noch einen digitalen Audioausgang sowie einen CI+ Modul-Schacht. Ein integrierter Triple-Tuner ist ebenso vorhanden. Natürlich lässt sich der Smart-TV auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. So greifst du dann auf alle gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Disney+ zu. Besonders cool: Der 4K-Fernseher lässt sich nicht nur mit der Fernbedienung, sondern auch per Sprachsteuerung via Alexa bedienen.

→ 55 Zoll 4K-Fernseher für 369 Euro

47 Prozent Rabatt: So günstig kann ein UHD-TV sein

Und das Beste: Der 55 Zoll große UHD-TV ist momentan spottbillig. Otto streicht aktuell nämlich satte 47 Prozent vom UVP, wodurch nur noch 369 Euro auf dem Kassenzettel stehen. Hinzu kommen zwar noch 2,95 Euro für den Versand, im Netz ist das Angebot aber trotzdem ungeschlagen (zum Preisvergleich). Wenn du also einen preiswerten 4K-Fernseher suchst, bist du hier genau richtig.