Nur noch kurze Zeit: Otto wirft E-Bike raus & streicht über 1.000 Euro vom UVP

Bei Otto kannst du dir nur noch bis zum 1. April ein E-Bike der Marke Fuji Bikes über 1.000 Euro billiger sichern. Der japanische Hersteller vertreibt schon seit 1899 Qualitätsräder und ist mittlerweile international auch mit hochwertigen Elektro-Bikes vertreten. Das hier vorgestellte Modell ist dabei keine Ausnahme: Mit seinem 250-W-Heckmotor, einer 24-Gang-Schaltung, 27,5 Zoll Reifen sowie einer maximalen Reichweite von 110 km bist du hiermit sowohl in der Stadt, als auch bei der nächsten längeren Radtour ideal ausgestattet. Und der aktuelle Angebotspreis ist im Netz obendrein ungeschlagen: Wenn du auf der Produktseite den extra Rabatt in Höhe von 15 Prozent aktivierst, zahlst du nämlich nur 993,65 Euro für das Bike. Wir schauen uns den Deal einmal genauer an.

24-Gang-Schaltung & große Reichweite: Die Highlights des Fuji E-Bikes

Im Angebot für rund 993 Euro (mit dem extra Rabatt) ist das sogenannte Fuji E-Nevada 2.1 LTD Bike mit 27,5 Zoll Reifen. Du hast dabei die Wahl zwischen 48 oder 53 cm Rahmenhöhe – die kleinere Variante ist aber laut Otto mittlerweile fast schon ausverkauft. Der verbaute 250-W-Heckmotor bietet dir fünf Unterstützungsstufen, sodass du für jede Strecke den richtigen Modus wählen kannst.

Ein absolutes Highlight ist zudem der Akku: Mit nur einer Ladung kannst du bis zu 110 km mit dem E-Bike zurücklegen. Somit eignet sich das Rad nicht nur für kurze Strecken in der Stadt, sondern ist auch für längere Radtouren ideal. Der Mountainbike-Sattel und die Federungen machen das E-Bike außerdem ebenso zu einer tollen Wahl für Fahrten durch unebenes Gelände. Ein weiterer großer Vorteil des E-Bikes ist die Schaltung. Fuji Bikes setzt nämlich auf eine 24-Gang Shimano Kettenschaltung, mit der du ordentlich selbst in die Pedale treten kannst. Dabei ist das Rad selbstverständlich StVZO-konform und mit nötigen Reflektoren und Leuchten sowie hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet.

Über die Hälfte billiger: Otto streicht mehr als 1.000 Euro vom UVP

Wirklich beachtlich ist auch der aktuelle Rabatt bei Otto. Noch bis zum 1. April streicht der Händler nämlich über 1.000 Euro vom UVP. Dafür musst du auf der Produktseite einfach nur den extra Rabatt in Höhe von 15 Prozent aktivieren, wodurch dann nur noch 993,65 Euro für das E-Bike auf der Rechnung stehen. Hinzu kommen allerdings noch 39,95 Euro für den Versand.

Den extra Rabatt in Höhe von 15 Prozent aktivierst du hier

Doch ein großer Rabatt ist natürlich nur die halbe Miete – wie steht es um den Preisvergleich? Auch hier weiß der Otto-Deal zu überzeugen, immerhin ist das Angebot im Netz momentan ungeschlagen! Doch aufgepasst: Das Schnäppchen gilt nur noch bis zum 1. April.