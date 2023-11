Nur 399 Euro: So günstig kann ein 4K-TV von LG sein

Bei MediaMarkt kommst du aktuell erstaunlich günstig an einen 4K-TV von LG. Mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll zählt dieser zwar nicht zu den größten Modellen, doch für kleinere Räume oder das Schlafzimmer reicht der Fernseher definitiv. Und vor allem der Preis ist ein Hingucker: Rund um den Singles Day zahlst du lediglich 399 Euro für das UHD-Gerät! Günstiger gab’s den 4K-TV zuvor noch nie.

43 Zoll 4K-TV von LG im Überblick

Bei dem Aktions-TV in 43 Zoll handelt es sich um einen LG-Fernseher, welcher beim Bildschirm auf die NanoCell-Technologie setzt. Diese soll dir eine gute Farbwiedergabe und tolle Kontraste liefern. Insbesondere in Kombination mit HDR und Bildoptimierungen wie Local Dimming kann sich das TV-Bild auf jeden Fall sehen lassen. Dank 4K Upscaling erstrahlen dabei auch ältere Serien und Filme in neuem Glanz. Die Bildwiederholrate von 60 Hz sorgt zudem für flüssige Bilder und reicht fürs tagtägliche Fernsehen absolut aus. Beim Sound setzt LG hingegen auf ein Stereo-Soundsystem mit insgesamt 20 Watt. Für einen noch satteren Klang lohnt sich aber definitiv eine Soundbar oder Anlage.

Geräte wie eine Soundbar oder Gaming-Konsole kannst du dank der Vielzahl an Anschlüssen dabei problemlos an den 4K-TV anschließen. Neben zwei USB-Slots verfügt der Fernseher noch über drei HDMI 2.0-Anschlüsse (mit eARC und LG SIMPLINK) sowie einen optischen Audioausgang. Über den CI+-Stecker kannst du außerdem eine HD-Karte anbringen, ein Triple Tuner fürs Fernsehen ist ebenso vorhanden. Via LAN oder WLAN hast du den Smart-TV obendrein auch im Nu mit dem Internet verbunden und greifst so auf die gängigen Streaming-Apps zu. Insgesamt bekommst du so ein äußerst rundes Gesamtpaket geboten – welches sich insbesondere zu dem Schnäppchen-Preis ungemein lohnt.

Tiefstpreis-Kracher: UHD-Fernseher unter 400 Euro

Denn MediaMarkt sorgt bei dem Angebot zu dem LG-Fernseher für einen neuen Tiefstpreis. Dank eines Rabatts von rund 39 Prozent stehen hier nur noch 399 Euro auf der Rechnung. Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 14,99 Euro. Diesen Angebotspreis kann aktuell kein Konkurrent im Netz unterbieten. Gleichzeitig gab’s den 4K-TV zuvor sogar noch nie günstiger! Wenn du also einen möglichst preiswerten Fernseher suchst und dir die Größe von 43 Zoll ausreicht, bekommst du hier ein gutes Gerät zum kleinen Preis.

Riesige Alternative: 83 Zoll OLED 4K-TV im Angebot

Ganz in die andere Richtung geht dieser 83 Zoll große OLED-Fernseher von LG. Bereits die unfassbar große Bildschirmdiagonale von 210 cm hinterlässt Eindruck. Und auch das TV-Bild kann sich dank OLED-Technologie und zahlreichen Optimierungen und Funktionen absolut sehen lassen. Dies macht sich jedoch selbstverständlich ebenso beim Preis bemerkbar. Hier zahlst du nämlich 3.222 Euro plus 49,90 Euro Versandkosten. Mit Blick auf den UVP von 7.199 Euro kann sich die Ersparnis von über 3.900 Euro natürlich sehen lassen, das Preisschild bleibt aber trotzdem deftig.

→ 83 Zoll OLED-TV für 3.222 Euro