NordVPN: Sicher im Netz surfen – jetzt 72 Prozent günstiger

Im Internet geben wir viele Daten und Informationen über uns preis. Insbesondere in der vorweihnachtlichen Shopping-Zeit arbeiten wir vermehrt mit unseren sensiblen Kontodaten. Damit hierbei niemand deine Daten klaut, ist die Nutzung eines VPN-Dienstes – wie NordVPN – sinnvoll. Neben dem Sicherheits-Aspekt erweiterst du mit einem VPN-Dienst deine Online-Möglichkeiten außerdem.

Noch bis zum 1. Dezember bekommst du 72 Prozent Rabatt auf das 2-Jahres-Abo des Anbieters NordVPN. So zahlst du rechnerisch gerade einmal 2,80 Euro im Monat. Hiermit machst du ein echtes Schnäppchen – denn so günstig war das Abo seit 2017 nicht mehr. Mit diesem Abo musst du dir keine Sorgen mehr machen: Du sicherst dich bei deinen Online-Geschäften zusätzlich ab.

VPN-Dienste: Warum sie so sinnvoll sind

Ein VPN-Dienst, wie NordVPN, erzeugt einen virtuellen Tunnel, der dich vor Cyber-Gefahren beschützt. So kannst du sorgenfrei im Netz shoppen oder Online-Banking betreiben. Und das nicht nur Zuhause, sondern auch unterwegs. Denn: Insbesondere beim Surfen in öffentlichen Netzwerken – etwa im Café oder in der Bahn – bist du einem größeren Datenklau-Risiko ausgesetzt.

VPN-Dienste bieten aber darüber hinaus noch mehr Vorteile. Zum Beispiel kann damit das Geo-Blocking aufgehoben werden. So kannst du mithilfe eines VPN-Netzwerks Streaming-Dienste, Serien und Filme schauen, wenn du im Ausland bist und deine IP-Adresse ansonsten gesperrt würde.

Überall sicher: Mit NordVPN schützt du gleich mehrere Geräte

Mit NordVPN kannst du nicht bloß deinen Desktop-PC vor Cyberangriffen schützen, sondern auch deine Mobilgeräte – und sogar deinen Smart-TV. So funktioniert der VPN-Dienst mit Windows, macOS, iOS, Android, Linux und Android TV.

Besonders praktisch hierbei: Eine Zwei-Jahres-Lizenz lässt sich für bis zu sechs Geräte nutzen. So kannst du entweder mehrere deiner eigenen Geräte absichern oder die Lizenz mit deinen Mitbewohnern gemeinsam verwenden. Darüber hinaus kannst du die Funktion CyberSec mit der Lizenz ohne einen Aufpreis nutzen. Diese schützt dich im Netz unter anderem vor Phishing und anderen Online-Gefahren – und sie entfernt lästige Werbung beim Surfen. Du kannst sie nach Belieben ganz einfach im Menü aktivieren.

Schnell, stabil und sicher surfen: NordVPN für nur 2,80 Euro im Monat

Wichtig zu erwähnen ist außerdem: Manche VPN-Dienste drosseln die Geschwindigkeit deiner Internetverbindung, wodurch Downloads länger dauern oder Videostreaming von Zeit zu Zeit ruckelt. Bei NordVPN ist das nicht so – hier bekommst du eine sichere Internetverbindung ohne auf Schnelligkeit und Stabilität verzichten zu müssen. Für nur 2,80 Euro im Monat profitierst du von den zahlreichen Vorteilen des VPN-Dienstes.