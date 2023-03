Smartphone mit Top-Display für nur 1 Euro? Bei diesem Tarif sparst du über 120 Euro

15 GB Datenvolumen, das Xiaomi 13 Lite für nur einen Euro und eine Ersparnis von über 120 Euro – das sind die Rahmenbedingungen für dieses tolle Tarif-Bundle von Blau. Besonders cool: Der Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 29,99 Euro wird dir hier komplett gestrichen. Und auch das Handy selbst kann sich sehen lassen.

Xiaomi 13 Lite für nur einen Euro

Mit dem Xiaomi 13 Lite bekommst du für den Gerätepreis von gerade einmal einem Euro, plus 4,99 Euro für den Versand, ein durchaus hochwertiges Smartphone geboten. Ausgestattet mit dem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor soll dir etwa eine flüssiges Nutzererlebnis geboten werden. Dafür stehen dem Prozessor auch ordentliche 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Das 6,55 Zoll große AMOLED-Display kommt gleichzeitig auf eine Pixeldichte von 402 ppi und liegt aufgrund der kompakten Größe und dem Gewicht von gerade einmal 171 Gramm gut in der Hand. Ein Pluspunkt ist dabei zudem die Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Akku kommt auf eine Kapazität von 4.500 mAh. Dank Fast Charging mit bis zu 67 W ist dieser mit dem mitgelieferten Schnellladegerät bereits in nur etwa 40 Minuten wieder voll aufgeladen.

Sehen lassen können sich außerdem auch die Fotos, die du mit dem Xiaomi-Handy knipst. Die Hauptkamera des Geräts kommt nämlich auf rund 50 MP. Selfies werden gleichzeitig mit 32 MP geschossen. Ein Kritikpunkt ist hingegen der fehlende Schutz vor Wasser. Und auch einen microSD-Slot sucht man bei dem Xiaomi 13 Lite vergebens. Die verbauten 128 GB Speicherplatz können also leider nicht erweitert werden. Dafür funkt das Gerät mit den üblichen Standards rund um Bluetooth 5.2, WLAN, und NFC für mobiles Zahlen. Vor allem für das Preisschild von nur einem Euro machst du hier einen tollen Deal. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du für das Xiaomi 13 Lite einzeln nämlich rund 465 Euro oder mehr.

Xiaomi Xiaomi 13 Lite Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Display 6,55 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 171 g Farbe Blau, Pink, Schwarz Einführungspreis 13 Lite (8/128 GB): 500 € Marktstart 2023

Der Tarif zum Xiaomi-Handy – So viel sparst du wirklich

Dem Xiaomi 13 Lite wird bei diesem Angebot aber natürlich auch noch ein Tarif zur Seite gestellt. Unsere Empfehlung ist dabei der Blau Allnet Plus Tarif mit 15 GB LTE-Datenvolumen. Für 26,99 Euro im Monat surfst du hierbei mit einer Bandbreite von bis zu 25 MBit/s im Netz von O 2 . Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist dabei ebenfalls inklusive. Wie eingangs erwähnt werden dir die 29,99 Euro Anschlusskosten bei dem Angebot komplett gestrichen. Hinzu kommt also nur noch der Gerätepreis von einem Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du so auf Gesamtkosten in Höhe von 653,75 Euro. Holst du dir diesen Tarif und das Xiaomi 13 Lite hingegen einzeln, musst du ganze 776,76 blechen. Du sparst bei dem Tarif-Bundle also 123 Euro!