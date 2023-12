Neue tragbare 2.000W-Powerstation: BLUETTI AC70 mit Exklusiv-Rabatt

Die BLUETTI AC70 Powerstation tritt in die Fußstapfen des Vorgängers EB70S. Sie ist vor allem für den Einsatz unterwegs geeignet und lässt sich nicht nur über eine Steckdose und das Auto, sondern auch per Solarpanel aufladen. Sie bietet unter anderem eine höhere Ausgangsleistung und Kapazität als die vorige Generation. Außerdem ermöglicht sie eine deutlich höhere Eingangsleistung durch Solarenergie – bis zu 500 Watt sind möglich. Das ist 2,5-mal so hoch wie noch bei der EB70S. Wofür die Powerstation geeignet ist und wie du gerade günstiger dran kommst, erklären wir dir hier.

BLUETTI AC70 Powerstation: Bis zu 2.000 Watt und Schnellladung

Die BLUETTI AC70 Powerstation bietet eine Ausgangsleistung von 1.000 Watt und kann so sämtliche kleine Elektrogeräte problemlos betreiben oder aufladen. Zusätzlich verfügt sie über einen sogenannten Powerlifting-Modus, durch den sie sogar bis zu 2.000 Watt bereitstellen kann. Dadurch kann sie sogar Raumheizungen, Wasserkocher, kleine Elektrowerkzeuge und Co. betreiben. Aber auch deinen Laptop oder Kühlschrank kannst du mit dessen Hilfe etwa im Falle eines Stromausfalls weiter betreiben. Insgesamt bietet die Powerstation zudem eine Kapazität von 768 Wh und damit noch einmal rund 50 Wh mehr als dessen Vorgängerin.

BLUETTI liefert weiterhin ein AC-Ladekabel mit, mit dem sich die Powerstation via Steckdose in nur 45 Minuten auf 80 Prozent aufladen lässt. In 1,5 Stunden ist die mobile Batterie wieder vollständig geladen. Mit einem Gewicht von 10,2 Kilogramm – was in etwa dem eines Bierkastens entspricht – lässt sich der Stromspeicher zudem relativ gut transportieren. Praktisch ist weiterhin, dass du die Powerstation via App verwalten und überwachen kannst. So lässt sich per Smartphone etwa der Ladezustand einsehen oder der Eco- beziehungsweise Powerlifting-Modus starten.

Bis zu 3.000 Ladezyklen – und so sicherst du dir exklusiven Rabatt

Wie du den mobilen Energiespeicher auflädst, bleibt dabei dir überlassen. So kannst du ihn via AC-Aufladung direkt an der Steckdose mit Energie versorgen, per Solarpanel oder im Auto beziehungsweise Wohnmobil laden. Die AC70 verfügt darüber hinaus über sieben Ausgänge. Darunter ein 12 V DC-Anschluss, zwei USB-C-, zwei USB-A- sowie zwei AC-Anschlüsse, also klassische Haushaltssteckdosen. Weiterhin bietet die Powerstation noch einmal eine längere Lebensdauer als dessen Vorgänger. Insgesamt über 3.000 Ladezyklen sollen möglich sein.

Mit unserem Gutschein-Code bekommst du 20 Euro Extra-Rabatt auf die neue Powerstation.

Die mobile Powerstation kostet zum Verkaufsstart 599 Euro. Wir haben allerdings von BLUETTI einen exklusiven Rabatt-Code bekommen, mit dem du noch einmal 20 Euro sparst. Gib dazu einfach im Bestellvorgang in dem entsprechenden Feld den Code „inside-digital“ ein und sichere dir so das neue Modell direkt etwas günstiger.