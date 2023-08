Die beste tragbare Powerstation? BLUETTI AC60 im Test

Mit knapp unter 9 Kilogramm ist die BLUETTI AC60 Powerstation ein echtes Leichtgewicht – vergleichsweise. Du kannst hier zwar keine 5.000 Watt Spitzenleistung oder tagelang nutzbaren Steckdosenstrom erwarten. Aber du bekommst so viel, wie sonst selten in diesem Formfaktor.

Bluetti AC60 im Check

Die Powerstation beinhaltet Batteriezellen (LiFePO4) mit einer Kapazität von 403 Wattstunden. Ausgegeben wird die Energie insbesondere durch zwei 230V-Steckdosen sowie drei USB-Slots (1 X USB C mit 100 Watt, 2 X USB-A mit 15 Watt). Außerdem gibt es noch einen 12V-Anschluss, wie du ihn aus dem Auto kennst und obendrauf ist ein – bei BLUETTI üblich – kabelloses Ladepad zum Aufladen für Smartphones.

Die Maximalleistung, die du aus der Box abrufen kannst, liegt bei 600 Watt. Ganz einfach ist das bei BLUETTI übrigens an den Modellbezeichnungen abzulesen. Die AC60 schafft 600 Watt, die AC500 ist das Leistungsspitzen-Modell mit 5.000 Watt (wiegt aber auch ohne Batterie schon über 30 Kilogramm).

Die Lampe auf der Rückseite bietet kleinen, aber nützlichen, Mehrwert.

Auf der Rückseite befindet sich zudem noch ein Licht, mit dem du die direkte Umgebung beleuchten oder sogar Lichtsignale geben kannst. Die Lampe ist von der Stärke her aber mehr Leselicht als Scheinwerfer.

Was kann man mit 600 Watt alles machen?

Entsprechend richtet sich die BLUETTI AC60 an Kleinverbraucher unterwegs. Wir haben unser Büro kurzerhand ins Grüne verlegt und dort mit ein paar Kollegen den Arbeitstag verbracht. Sprich: Die AC60 musste vor allem mehrere Laptops am Laufen halten (60-90W je Netzteil) und kam damit problemlos aus. Zumal die angeschlossene Solaranlage PV200 stetig Energie nachschob.

Dazu ist auch ein Kühlschrank im Dauerbetrieb kein Problem für die Energiebox. Smartphones aufladen und Bespielen von Bluetooth-Boxen gehört ebenfalls zu den Kernkompetenzen der AC60. Heißt: Die Box ist wirklich perfekt für Tagesausflüge mit allen erdenklichen Bedarfen an schneller Energie aus der Steckdose.

Ein Arbeitsplatz mit der BLUETTI Powerstation AC60.

Was nicht klappt, ist der Betrieb von kurzzeitigen Hochleistungsabnehmern. Dazu gehören Wasserkocher, Toaster oder Haartrockner. Die benötigen eher die dreifache Leistung. Wer also beim Campen völlig autark leben will, muss sich leistungsfähigere Powerstations anschauen (gibt es ebenfalls von BLUETTI).

Das hat uns an der Powerstation gefallen

Wie bislang alle Powerstations von BLUETTI besticht auch die AC60 durch ihre hochwertige und robuste Verarbeitung. Der Tragegriff macht sie zudem komfortabel tragbar. Für den abgesteckten Bedarf fehlt es der Box an nichts. Klar, der Akku kann immer größer sein, aber dann würde auch das Gewicht steigen.

Die Bedienung ist intuitiv und geht super schnell vonstatten. Theoretisch kannst du die AC60 auch per App (via Bluetooth) bedienen. Allerdings ist das hier nicht so notwendig, wie bei anderen, umfänglicheren Energie-Boxen. Per Plug & Play geht’s direkt los. Ohne Aktivierung, ohne großen Zauber. Es klappt einfach.

Wir haben die AC60 sowohl als aufgeladene Powerstation sowie auch als kleines Solarkraftwerk ausprobiert. Das 200W-Panel von BLUETTI (PV200) lässt sich einfach verbinden und per beiliegendem Adapter in die Box einstecken. Bei bewölktem Himmel haben wir immerhin stetig 100 bis 120 Watt aus der Sonnenenergie gespeist und konnten damit den Akkustand stabilisieren.

Die Powerstation mit Solarpanel

BLUETTI AC60 Powerstation als Solarkraftwerk

Dennoch haben wir die Box nach einigen Stunden komplett leergerockt. Nun kommt aber eine weitere Stärke der BLUETTI AC60 ins Spiel. Sie ist unheimlich schnell wieder aufgeladen. Steckst du sie ans Netz an, ist sie binnen anderthalb Stunden wieder randvoll.

Das kostet die BLUETTI AC60

Die BLUETTI AC60 ist seit Sommer 2023 auf dem Markt. Die handliche und dennoch starke Box kostet solo 699 Euro. In dem von uns getesteten Solar-Kit zusammen mit dem Panel BLUETTI PV200 zahlst du derzeit 1.098 Euro.

Wenn du nicht explizit aufs Solarladen verzichten möchtest, ist das Panel als Zusatz keine Pflicht. Denn dank der schnellen Aufladung hast du sie auch mit nur kurzer Vorbereitung immer rasch einsatzbereit.

Jetzt weiterlesen BLUETTI PV420 mit AC180 im Test: Starke Solarpower für fast überall