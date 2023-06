Solar-Panels & Stromspeicher von BLUETTI: Was der chinesische Hersteller anders macht

Auf der „Smart E Europe“, einer Messe rund um Solar- und Energiethemen konnten wir uns eingängiger mit BLUETTI als Anbieter von PV- und Stromspeicher-Lösungen für Privathaushalte beschäftigen. Neben den neuen Produkten auf der Messe blieb auch Zeit für das eine oder andere Hintergrund-Gespräch.

Schnelle Fakten: Das ist Bluetti

Das Unternehmen BLUETTI wurde 2012 in Shenzhen, China, gegründet und expandierte insbesondere in den vergangenen Jahren auch gen Europa und Deutschland. Die Powerstations, Solarmodule und Batteriespeicher des Herstellers sind längst bei uns verfügbar und erfreuen sich bei Anwendern großer Beliebtheit.

Der Name – man spricht ihn so aus, wie er geschrieben wird, also Blu-e-tti – beschreibt eine Wortschöpfung aus den Bestandteilen Blue, Talent, Technology und Innovation. Die Firma betreibt Forschung und Entwicklung ihrer Produkte in der Heimat in Shenzhen sowie in Kalifornien. Hergestellt werden die Produkte in der Fabrik in China.

Das macht den Hersteller besonders

Im Bereich der Consumer Electronic sind Hersteller aus Fernost auf dem deutschen Markt gerne etwas verrufen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Unternehmen im Grunde nur in den Markt hinein-exportieren und vor Ort so gut wie gar nicht auftreten.

Das macht BLUETTI von Beginn an anders. Auch wenn Powerstations nicht im engeren Sinne zur Unterhaltungselektronik zählen, eignet sich der Vergleich dennoch ganz gut zur Einordnung. BLUETTI blickt mittlerweile auf 6 offizielle Standorte in Europa, von denen aus man das Geschäft auf dem Kontinent plant und managt. Hinzu bietet Bluetti die eigenen Geräte perspektivisch nicht nur online an, sondern will auch den Fachhandel erobern.

Gleichzeitig arbeitet der Hersteller für seine Hausbatterie-Lösungen bereits mit hunderten von zertifizierten Elektrikern alleine in Deutschland zusammen, die die Produkte in ihrem Portfolio anbieten, über sie Bescheid wissen und schlussendlich fachgerecht beim Kunden installieren können.

Hausbatteriespeicher am Messestand von BLUETTI auf der Intersolar 2023.

Der lokale Service löst gleich mehrere Herausforderungen für BLUETTI. Einerseits werden die Produkte dadurch in Kanälen etabliert, die nicht nur die Online-Welt bespielen. Gleichzeitig sorgt die fachmännische Begleitung für Vertrauen in die Produkte. Denn das bleibt häufig auf der Strecke: Powerstations voller gespeicherter Energie sind kein Spielzeug, sondern im Zweifel sensible Technik mit Gefahrenpotenzial.

Ein weiterer großer Vorteil: Durch gekoppelte Angebote – beim Kauf eines zu installierenden Hausbatteriespeichers vereinbarst du den Elektriker-Termin zur Installation direkt mit – kommt man den Kunden sehr entgegen. Somit sind die begehrten und knappen Termine der Fachleute oft binnen eines Monats möglich. Wer auf eigene Faust einen Handwerker-Termin vereinbaren will, weiß, was das aktuell wert ist.

Große Powerstations als Merkmal

Gerade der Markt für tragbare Powerstations ist umkämpft. Zahlreiche Hersteller aus aller Herren Länder sind mit 10-Kilo-Boxen auf dem Markt. Auch BLUETTI ist hier breit aufgestellt. Zuletzt mit der Neuvorstellung der Powerstation AC60.

Die eigene Stärke sieht Florian Zhang, Manager bei BLUETTI für Deutschland, aber vor allem in den größeren und stärkeren Powerstations. Hier hebt man sich von vielen Konkurrenten ab, indem man mobile Powerstations anbietet, die auch Leistungsspitzen aushalten können.

Im Falle der 5.000 Watt starken Powerstation AC500 konnten wir uns hiervon übrigens schon selbst überzeugen. Der Markt der Boxen mit mehr als 2 oder 3 KW ist noch recht dünn besiedelt. In Ländern wie Deutschland, wo die Stromversorgung an sich nicht sehr gefährdet ist, sind Hausbatteriespeicher und große Notstrom-Lösungen ohnehin kein übergeordnetes Thema. In Deutschland ist vor allem der Markt der sogenannten Balkonkraftwerke das Ding der nächsten Jahre.