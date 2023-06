Ideale Lösung für unterwegs: Neue Powerstation mit 600W & 504 Wh wiegt nur 9 Kilo

Mit der AC60(P) genannten Powerstation will Bluetti den Bedarf nach kleinen Powerstations für unterwegs bedienen. Zur Einordnung: Die AC60 ist das Modell, das du direkt bei Bluetti kaufen kannst. Die AC60P ist für den (offline) Fachhandel gedacht. Die Varianten unterscheiden sich leicht, die P-Version hat zum Beispiel einen etwas größeren Akku (503 Wh bei der AC60P gegen 403 Wh bei der AC60).

600 Watt Ausgangsleistung im tragbaren Format

Die Powerstation bietet Anschlüsse für diverse Strombedarfe. Darunter zwei 230-Volt-Steckdosen, aber auch einige USB-Ports (2 x USB-A, 1 x USB-C), ein Zigarettenanzünder und ein Qi-Charging-Feld auf der Oberseite. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 600 Watt, was eine ausreichende Kapazität fürs Aufladen mehrerer Geräte wie Laptops, Handys und Co. parallel ist. Kurzzeitige Spitzenverbaucher wie Wasserkocher oder Haartrockner können hiermit allerdings nicht angetrieben werden.

Auf der Input-Seite stehen Anschlüsse für Netzstrom und Solar-Eingang. Hier kann der integrierte Akku mit bis zu 200 Watt wieder aufgeladen werden.

Erweiterbares Konzept mit LiFePo4-Batterien in robustem Gehäuse

Gespeichert wird die Energie in einem Akkupack mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien, kurz LiFePo, die wie angesprochen versionsabhängig 504 oder 403 Wattstunden fassen kann. Insgesamt sorgt dies für ein Eigengewicht der AC60 von rund 9 Kilogramm.

Reicht dir die Akkukapazität nicht aus, kannst du die AC60 auch mit der ebenfalls neu vorgestellten Batterie-Erweiterung B80(P) ergänzen und dir zusätzliche 806 Wattstunden anschließen. Die Zusatzbatterie hat ebenfalls noch eigene Anschlüsse zum Auf- und Entladen. Hier steht allerdings keine 230V-Steckdose zur Wahl, sondern „nur“ zwei USB-Ports (je einmal A und C) sowie ein Zigarettenanzünder mit 120 Watt. Insgesamt wiegt die B80 knappe 10 Kilogramm. Mit unter 30 Zentimetern Breite, 20 Zentimetern Tiefe und 23 Zentimetern Höhe ist sie zudem recht klein und dank des ausklappbaren Tragegriffs sehr handlich.

Beide Geräte sind im Übrigen per IP65-Zertifizierung staub- und wasserdicht und damit auch für nasse und dreckige Angelegenheiten brauchbar. Wobei der Wasserschutz sich nicht aufs Untertauchen, sondern eher auf stärkeren Regen oder das Saubermachen mit einem Wasserschlauch bezieht.

Preise: Das kosten die BLUETTI AC60 und B80

Die AC60 kannst du dir aktuell in einem Early-Bird-Verkauf im BLUETTI Online-Store zum Vorzugspreis von 699 Euro sichern. Mit dem Rabattcode „LIVEAC60“ streichst du noch einmal 20 Euro von der Rechnung. Nach dieser Phase steigt der Preis auf den regulären Kurs von 799 Euro. Im Kombi-Angebot mit der B80 zahlst du 1.398 Euro statt 1.595 Euro. Du erhältst also auf beide Produkte je 100 Euro Nachlass. Die B80 kostet solo demnach ebenfalls 679 Euro in Kombination mit dem Rabattcode „LIVEAC60“ (danach auch 799 Euro). Die Super-Early-Bird-Phase gilt noch bis Ende Juni.