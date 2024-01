Neue Huawei-Geräte: High-End-Tablet MatePad Pro jetzt vorbestellen & starke Extras sichern

Mit seinem schicken 13,2 Zoll OLED-Display, dem starken 10.100-mAh-Akku sowie dem kompakten und leichten Design punktet das neue Huawei MatePad Pro in so ziemlich jeder Hinsicht. Egal, ob für die tägliche Arbeit im Büro, lange Reisen oder entspannte Abende auf der Couch – das High-End-Tablet liefert dir zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Und das Beste: Als Vorbesteller gibt’s das Huawei-Gerät nicht nur günstiger, sondern auch mit starken Gratis-Extras. Wir stellen dir das MatePad Pro sowie die Vorbesteller-Aktion genauer vor.

Huawei MatePad Pro: OLED-Display, starker Akku & alle weiteren Infos zum Tablet

Ein Highlight unter den neuen Huawei-Geräten ist definitiv das MatePad Pro 13,2. Direkt auf den ersten Blick sticht bei dem Tablet das schicke 13,2 Zoll OLED-Display hervor. Von der 144 Hz Bildwiederholrate bis hin zur 1.000 Nits Spitzenhelligkeit bekommst du hier einen hochwertigen Bildschirm geboten. Mit einem Gewicht von 580 Gramm sowie dem schlanken Design – das Gehäuse ist gerade einmal 5,5 mm breit – liegt das Tablet zudem hervorragend in der Hand. Dadurch ist das Gerät beispielsweise der ideale Begleiter für lange Reisen. Hier macht sich dann auch der starke 10.100-mAh-Akku bemerkbar. Dieser punktet nicht nur mit einer langen Laufzeit, sondern auch mit einem schnellen Laden über 88 W Huawei SuperCharge.

Ein weiterer Vorteil ist die NearLink-Technologie von Huawei. Hiermit kannst du Extras wie den M-Pencil – welchen du dir als Vorbesteller übrigens umsonst dazu sichern kannst – im Nu mit dem Tablet verbinden. Anschließend schreibst und zeichnest du verzögerungsfrei auf dem Display. Gleichzeitig ist die Bedienung dank mehr als 10.000 Druckempfindlichkeitsstufen überaus komfortabel und haargenau. Das Huawei MatePad Pro ist somit ein absolutes Top-Tablet für die tägliche Büroarbeit, entspanntes Streamen unterwegs sowie zum Zeichnen und Malen.

Huawei MatePad Pro mit M-Pencil: So sieht es aus

Jetzt vorbestellen & sparen: Coole Geräte als Geschenk on top

Das Huawei MatePad Pro 13,2 gibt’s dabei in zwei unterschiedlichen Versionen. Für 999 Euro bekommst du ab dem 22. Januar das Tablet in Schwarz mit 256 GB Speicherplatz. Als Vorbesteller sicherst du dir on top aber auch noch zwei coole Extras im Wert von insgesamt 298 Euro: den M-Pencil sowie eine Tastatur. Während sich der Stift vor allem zum Zeichnen oder Skizzieren eignet, verwandelt die kompakte Tastatur das Tablet quasi in einen Laptop. Wer mehr Platz für Bilder, Videos und Co. möchte, sollte zum grünen Modell mit 512 GB greifen. Diese Version des Huawei MatePad Pros kostet 1.199 Euro und wird direkt mit der Tastatur geliefert. Den M-Pencil sicherst du dir ebenso als Gratis-Extra. Dieses Modell wird zudem erst ab dem 13. Februar ausgeliefert.

Doch das war noch nicht alles: Egal, ob mit 256 oder mit 512 GB – du kannst als Vorbesteller stets jeweils noch 50 Euro sparen. Wenn du dir das Huawei MatePad Pro vorbestellen möchtest, musst du eine Anzahlung von 50 Euro leisten. Und die lohnt sich, denn dadurch streicht der Hersteller weitere 50 Euro vom Kaufpreis. Somit kostet dich die Variante mit 256 GB Speicher etwa insgesamt nur 949 Euro.

→ Huawei MatePad Pro jetzt vorbestellen

Neben dem Huawei MatePad Pro hat der Hersteller mit dem MateBook D 16 übrigens ebenso einen neuen Laptop in der Pipeline. In der Version mit dem Intel Core i9-Prozessor wird das Notebook ab dem 1. Februar für 1.399 Euro ausgeliefert. Doch auch hier kannst du dir als Vorbesteller 50-Euro-Rabatt sowie die Huawei FreeBuds 5 als Gratis-Extra sichern.

→ Huawei MateBook D 16