Die Android Weeks bei MediaMarkt nähern sich dem Ende. Nur noch bis zum 17. März kannst du dir hier zahlreiche Android-Geräte von Herstellern wie Samsung und Google deutlich günstiger sichern. Neben vielen preiswerten Smartphones sticht dabei vor allem das Angebot zum Galaxy Tab S6 Lite hervor. Statt deutlich über 400 Euro, zahlst du für das Tablet momentan nämlich lediglich unschlagbare 249 Euro. Was dir dafür alles geboten wird und wie sich das Angebot im Preisvergleich schlägt, zeigen wir dir hier.

Galaxy Tab S6 Lite: Das Samsung Tablet im Überblick

Im Angebot für 249 Euro ist dabei das Samsung Galaxy Tab S6 Lite in der WiFi-Edition. Das Tablet punktet direkt auf den ersten Blick mit seinem großen 10,4-Zoll-Display. Der Bildschirm ist obendrein per Gorilla Glass 3 geschützt und dank der adaptiven Helligkeit erkennst du auch bei Sonnenschein stets alles. Dadurch eignet sich das Samsung-Gerät sowohl für daheim auf der Couch als auch unterwegs. Mit einem Gewicht von lediglich 465 Gramm ist das Tablet zudem ein echtes Leichtgewicht.

Doch was kannst du mit dem Samsung Tablet überhaupt alles machen? Egal, ob Mobile Games, Video-Streaming, Büro-Arbeit oder Malen und Zeichnen – die Anwendungsmöglichkeiten beim Galaxy Tab S6 Lite sind quasi grenzenlos. Insbesondere das Zeichnen ist dank des mitgelieferten S Pens besonders intuitiv. Unser Tipp: Du kannst mit dem WiFi-Tablet zwar nur innerhalb eines WLAN-Netzes oder über einen mobilen Hotspot auf das Internet zugreifen. Netflix, Disney+ und Co. erlauben aber den Download ihrer Inhalte, wodurch du das Galaxy Tab trotzdem zum Streamen in Bus und Bahn verwenden kannst. Dadurch wird das längere Pendeln zur Schule oder Arbeit deutlich angenehmer. Deine Kopfhörer verbindest du dafür ganz einfach per 3,5 mm Klinkenstecker oder via Bluetooth 5.0.

Zeichnen, Notizen verfassen, Unterschreiben & vieles mehr – Ein Kinderspiel mit dem S Pen

Beim Speicher setzt Samsung zunächst nur auf 64 GB. Wer mehr Platz benötigt, kann den Speicher aber problemlos über eine microSD-Karte erweitern. Die Akkulaufzeit fällt mit bis zu 12 Stunden außerdem äußerst ordentlich aus. Aufgeladen wird das Tablet im Anschluss über den USB-C-Slot.

Günstiger geht’s nicht: MediaMarkt sorgt für echtes Schnäppchen

Mit dem Galaxy Tab S6 Lite sicherst du dir somit ein rundum hochwertiges Tablet aus dem Hause Samsung. Doch wie steht es um den Preis? Normalerweise ist das Gerät mit einem UVP von 429 Euro versehen. MediaMarkt streicht hiervon jetzt jedoch satte 42 Prozent, wodurch schlussendlich nur noch 249 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist zudem kostenfrei. Dass es sich hierbei nicht nur auf den ersten Blick um ein starkes Angebot handelt, zeigt der Preisvergleich: Günstiger gibt’s das Tablet momentan nämlich bei keinem anderen Anbieter im Netz!

Weitere Highlights der Android Weeks bei MediaMarkt haben wir dir übrigens schon in diesem Artikel zusammengefasst. Wenn du dich hingegen lieber selbst auf die Suche nach passenden Angeboten machen möchtest, solltest du auf der Aktionsseite vorbeischauen.