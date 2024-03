Aldi: Notebook-Kracher zum Top-Preis im Angebot

Denn ab sofort kannst du im ALDI ONLINESHOP den HP Laptop 255 G10 zum Sonderpreis kaufen. Der Rechner bietet nicht nur ein entspiegeltes Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel, 15,6 Zoll), sondern auch ein gleichermaßen schlankes wie edles Alu-Design. Trotz eines vergleichsweise günstigen Preises bietet das Notebook sogar eine vollständige Tastatur mit Nummernblock. Das werden insbesondere Menschen zu schätzen wissen, die viel in Excel-Tabellen arbeiten müssen. Perfekt für den Einsatz im Homeoffice. Außerdem sind Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, eine HD-Kamera und zwei Lautsprecher verbaut.

HP Laptop 255 G10 bei Aldi kaufen: das steckt drin

Für den Antrieb sorgt in diesem Rechner ein AMD-Prozessor. Konkret der AMD Ryzen 3 7320U mit vier Kernen und bis zu 4,1 GHz Taktfrequenz. Dazu gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicher. An Anschlüssen darfst du dich bei dem 1,6 Kilogramm leichten Rechner, der damit auch auf Dienstreisen eine gute Figur macht, auf drei USB-Ports freuen: 1 x USB-C, 2 x USB-A. Und auch ein HDMI-Anschluss fehlt nicht. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert. Angaben zur Akkulaufzeit macht der Hersteller nicht, verrät aber immerhin, dass ein Polymer-Lithium-Ionen-Akku mit 41 Wh verbaut ist. Das sollte in etwa für fünf Stunden Laufzeit reichen.

HP Laptop 255 G10

Angeboten wird das HP-Notebook 255 G10 ab sofort über den ALDI ONLINESHOP zu einem Preis von 399 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Diesen Betrag kannst du entweder sofort über Klarna, Paypal oder Kreditkarte (Visa / Mastercard) bezahlen oder du entscheidest dich für eine Ratenzahlung über Klarna. Dann sind in drei zinsfreien Raten je 134,98 Euro zu bezahlen. Eine Lieferung erfolgt in ein bis drei Werktagen zu dir nach Hause oder eine andere Wunschadresse in Deutschland.

So gut ist das Angebot wirklich

Wie gut das Angebot von Aldi wirklich ist, zeigt übrigens ein Blick auf einen aktuellen Preisvergleich. Aktuell musst du für das angebotene Laptop-Modell nämlich inklusive Versand mindestens rund 434 Euro bezahlen. Nicht selten kosten vergleichbar ausgestattete Rechner sogar zwischen 450 und 500 Euro. Teil der Wahrheit ist aber auch: Manchmal sind im Rahmen von Sonderangeboten auch Notebooks zu bekommen, die bei fast identischer Ausstattung nur rund 350 Euro kosten.

