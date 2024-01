Neue Galaxy S24 Serie jetzt schon günstig zum Tarif vorbestellen

Mit dem Samsung Galaxy S24 veröffentlicht der beliebte Hersteller sein neustes Flaggschiff-Modell. Wenn du das neue Gerät direkt zum Release in deinen Händen halten möchtest – und du nebenbei auch einen passenden Tarif suchst – liefert dir O 2 jetzt einige spannende Angebote. Teilweise bekommst du dabei sogar noch ein cooles Gratis-Extra on top. Wir stellen dir die verschiedenen Deals zu den Galaxy S24 Modellen genauer vor.

25 GB, Allnet-Flat und Co. – Das bietet dir der Tarif zum neuen Samsung-Handy

Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Egal, ob du dich fürs Galaxy S24, das Plus-Modell oder sogar die Ultra-Variante entscheidest, die grundsätzlichen Tarif-Detail sind stets identisch. Beim O 2 Mobile M Vertrag werden dir somit jeweils 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Betreibers zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit einer hervorragenden Bandbreite von bis zu 300 MBit/s unterwegs – was für ruckelfreies Surfen, Social Media und sogar HD-Streaming sorgen sollte. Ein weiterer Pluspunkt ist der Grow-Vorteil: Hierdurch wachsen deine mobilen Daten mit jedem Vertragsjahr um weitere 5 GB pro Monat – komplett ohne extra Kosten.

Abgerundet wird das gute Gesamtpaket noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenlosem EU-Roaming. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird bei den Bundles außerdem komplett gestrichen. Somit bleibt nur noch der Gerätepreis für das Galaxy S24 übrig. Das neue Samsung Handy gibt’s stets für einen Euro zum Tarif. Beim Ultra-Modell bekommst du zusätzlich noch die Galaxy Watch 6 BT – im Wert von über 211 Euro – umsonst on top.

Galaxy S24 im Tarif-Bundle: Basis-, Plus- oder Ultra-Modell?

Doch natürlich unterscheiden sich die Bundles zum Galaxy S24 bei den monatlichen Kosten. So zahlst du für die Standard-Variante samt 25-GB-Tarif 49,99 Euro pro Monat. Das Plus-Modell kostet dich im Tarif-Paket hingegen monatlich 54,99 Euro, während das Ultra-Modell samt Galaxy Watch 6 BT mit 64,99 Euro pro Monat (bzw. 59,99 Euro ohne Smartwatch) zur Kasse bittet. Hierbei handelt es sich stets um Verträge mit 36 Monaten Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Tarif-Bundles auch für nur 24 Monate abschließen, dann steigen jedoch auch die monatlichen Grundkosten.

Besonders cool: Während des Vorbesteller-Zeitraums bekommst du mehr Speicher für dein neues Galaxy S24! Dir wird nämlich jeweils die Variante mit mehr Speicher zum Tarif dazu geliefert – und das komplett ohne Aufpreis.

Galaxy S24 – Das zeichnet Samsungs neustes Top-Handy aus

Mit dem neuen Galaxy S24 steht mal wieder ein absolutes Top-Handy aus dem Hause Samsung in den Startlöchern. Allein der Blick auf die technischen Daten zeigt dabei schon, auf was für ein erstklassiges Gerät wir uns hier freuen können. So werden die Prozessoren – entweder Exynos oder Snapdragon (S24 Ultra) – beispielsweise auf jeden Fall für eine tolle Nutzererfahrung im Alltag sorgen. Ein wortwörtlicher Hingucker ist zudem das AMOLED-Display. Egal, ob in 6,2 Zoll (S24), 6,7 Zoll (24+) oder 6,8 Zoll (S24 Ultra) – hier bekommst du einen Top-Bildschirm mit flüssiger Darstellung und Gorilla Glass zum Schutz. Und Hobbyfotografen freuen sich außerdem noch über die Hauptkamera mit 50 oder beim Galaxy S23 Ultra sogar mit 200 Megapixeln.