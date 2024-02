Erst wenige Wochen auf dem Markt: Aldi verkauft nagelneues Samsung-Handy jetzt schon im Angebot

Bei dem Smartphone im Aldi-Angebot handelt es sich um das Samsung Galaxy A05s. Ein nagelneues Einsteiger-Smartphone, welches erst vor rund drei Wochen offiziell vorgestellt wurde. 159 Euro kostet das Handy im Angebot – inklusive eines kleinen Bonus, welcher jeder Bestellung beiliegt.

Samsung Galaxy A05s bei Aldi

Das Samsung Galaxy A05s ist ein Einsteiger-Smartphone und bietet in der Preisklasse unter 200 Euro eine gute Ausstattung. Während viele Smartphones in diesem Preissegment noch mit einem niedrig auflösenden 720p Bildschirm auskommen müssen, spendiert Samsung dem neuen Galaxy A05s einen großen 6,7 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholrate.

Der verbaute Snapdragon 680 Prozessor ist kein Leistungs-Monster, erledigt alltägliche Aufgaben wie das Schreiben von WhatsApp Nachrichten oder das Surfen im Web jedoch ohne Probleme. Außerdem läuft er vergleichsweise engergiesparsam und sollte zusammen mit dem 5.000 mAh großen Akku eine solide Laufzeit erreichen. Geladen wird per modernem USB-C Stecker, die Ladezeit dürfte jedoch recht lang ausfallen. Dafür sind Netzteil und Kabel mit im Lieferumfang.

Samsung Galaxy A05s

64 Gigabyte Speicherplatz bietet das Smartphone insgesamt. Abzüglich dem Betiebsystem sollten also in etwa 40 bis 50 Gigabyte für deine Daten zur Verfügung stehen. Reicht dies nicht aus, kannst du den Speicher mit einer microSD-Karte um weitere 512 Gigabyte erweitern. Für Fotos ist eine 50 Megapixel-Kamera für alltägliche Schnappschüsse verbaut. Auch gibt es eine Selfie-Kamera für Videoanrufe.

Ohne SIM-Lock aber mit SIM-Karte

Wie bei vielen Smartphone-Angeboten bei Aldi kommt auch dieses Samsung-Handy mit einer SIM-Karte von Aldi Talk in der Kombi. Dieses Starter-Set ist mit 10 Euro Startguthaben versehen, welches du für jeden Tarif von Aldi Talk verwenden kannst – aber nicht musst. Denn das Smartphone vertragsfrei und ohne SIM-Lock. Heißt, du musst die mitgelieferte Karte nicht verwenden und kannst auch jede andere Nano-SIM in das Smartphone einlegen.

Für wen lohnt sich das Aldi-Angebot?

Das Samsung Galaxy A05s ist in unseren Augen eine gute Wahl für alle, die ihr Smartphone nur für einfache Anwendungen wie WhatsApp oder das Nachschlagen von Informationen nutzen möchten. Dazu bietet es einen zuverlässigen Begleiter für wenig Geld, der nach Möglichkeit möglichst lange durchhält. So garantiert Samsung dem Smartphone 4 Jahre Update-Support und lieferte diese, im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern, in der Vergangenheit auch stets regelmäßig aus.

Beim Aldi-Angebot solltest du hingegen nur dann zuschlagen, wenn du das Aldi Talk Starterset inklusive 10 Euro Guthaben benötigst. So unterbieten andere Anbieter, wie etwa Amazon, das Aldi-Angebot um ein paar Euro. Hier musst du aber gegebenenfalls aufpassen, da das Handy oftmals via Marketplace-Händlern verkauft wird.