Nachfolger online günstiger: Saugroboter Angebot bei Aldi überschätzt?

Im Onlineshop von Aldi Nord hat der Discounter einen neuen Saugroboter-Deal im Programm. Ab Donnerstag bekommst du hier den Ecovacs Deebot 605 für 199 Euro. Das ist eine Ersparnis von 33 Prozent zum Normalpreis. Dennoch solltest du die Finger von dem Angebot lassen – und das hat gleich zwei Gründe.

Der erste Grund ist simpel: Das Aldi-Angebot bietet nicht den Bestpreis. So bekommst du dasselbe Modell bei Mobilcom Debitel für 5 Euro weniger. Bei Lieferung an eine Filiale kannst du sogar 10 Euro sparen. Doch auch für diesen Preis würden wir dir nicht zum Deebot 605 raten.

Eigentlich ist der chinesische Hersteller Ecovacs für gute Saugroboter bekannt. Auch der Deebot 605 ist hier keine Ausnahme und war bestimmt sein Geld wert. Mittlerweile ist der Saugroboter im Aldi-Angebot jedoch seit gut drei Jahren im Handel. Der Markt hat sich weiterentwickelt und Ecovacs hat mittlerweile bessere und günstigere Modelle im Angebot.

Ecovacs Deebot 605 bei Aldi: Das ist die Alternative

Eine deutlich bessere Alternative zum Saugroboter bei Aldi ist der zwei Jahre jüngere Ecovacs Deebot U2 Pro. Der Saugroboter bietet dieselben Features wie das Aldi-Angebot, besitzt aber verbesserte Sensoren und Bürsten sowie eine optimierte Wisch-Technologie. Zudem ist der Staubbehälter deutlich größer. Und das Beste: Mit aktuell 179 Euro ist das neuere Modell auch noch günstiger.

Den besten Preis bietet aktuell der Baumarkt Globus.

Mehr Features für einen geringeren Preis. Der Deebot U2 Pro ist definitiv der bessere Deal. Wir stellen dir den Saugroboter kurz vor.

Ecovacs Deebot U2 Pro im Detail

Der Ecovacs Deebot U2 Pro ist ein einfacher Saugroboter mit Gyro-Navigation. Der Staubbehälter ist mit 800 Millilitern sehr groß bemessen und die Akkulaufzeit von 110 Minuten sollte für rund 80 Quadratmeter zu reinigender Fläche ausreichen. Dank einer Hauptbürste an der Unterseite des Saugroboters können auch schwerere Krümmel aufgesaugt werden. Laut Ecovacs ist die Bürste für Haustierbesitzer optimiert, um auch größere Mengen Tierhaare mühelos aufzunehmen.

Die Steuerung

Gesteuert wird der Deebot U2 Pro mit der Ecovacs Home App. Hier kannst du Reinigungen zeitgesteuert vorplanen oder verschieden Reinigungsmodi auswählen. Eine Karten-Funktion bietet der Saugroboter in dieser Preisklasse nicht. Mithilfe von separat erhältlichem Magnetband, kannst du jedoch Zonen in deiner Wohnung markieren, in denen nicht gesaugt werden soll.

Das versteckte Magnetband unter dem Teppich verhindert, dass der Saugroboter auf diesen fährt

Fazit: Saugroboter bei Aldi – Lieber zur Alternative greifen

Mit dem Ecovacs Deebot U2 Pro bekommst du eine rundherum besser ausgestattete Alternative, die zudem auch noch weniger kostet als das Aldi Angebot.

Dich erwartet hier ein gut ausgestattetes Einsteiger-Gerät vom Markenhersteller. Vorteile sind die hervorragende App, ein besonders großer Staubbehälter und eine einfache Verfügbarkeit von Verschleißteilen wie Bürsten und Filtern.

Von der Wischfunktion solltest du dir hingegen nicht zu viel erhoffen. Zum nass Durchwischen ist der Saugroboter geeignet. Festsitzenden Dreck entfernt er jedoch nicht gut. Das schaffen nur wenige und deutlich teurere Saugroboter wirklich überzeugend.

Verzichten musst du für den günstigen Preis lediglich auf eine Karten-Funktion und damit auf die Möglichkeit den Saugroboter gezielt in bestimmte Räume deiner Wohnung zu schicken. Wenn das kein Problem für dich darstellt, kannst du bedenkenlos zugreifen. Ist dir eine Karten-Funktion wichtig, solltest du dir folgenden Saugroboter einmal näher ansehen:

