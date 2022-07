MediaMarkt Gutscheinheft: Das sind die 4 besten Schnäppchen

Online ist das Gutscheinheft von MediaMarkt nur halb so spektakulär, wie im Markt. Das gilt jedoch nur für den Modus. Kannst du offline tatsächlich die kleinen Zettelchen aus dem per Post zugestellten Brief einlösen und nur dann sparen, gibt es online einfach die entsprechenden Rabatte direkt und ohne Umweg. Das sorgt für einige interessante Angebote und Produkte, die zum Preistipp werden.

Manchmal steckt hinter dem Gutschein aber auch nicht nur ein Preisrabatt, sondern es gibt noch sinnvoll kombinierte Hardware gratis oder günstiger dazu. Etwa eine Soundbar zum Fernseher oder einen Subwoofer zur Soundbar. Hier gelangst du direkt zu Aktion.

Beliebtes Smartphone: Galaxy A33 mit Gratis-Kopfhörern

Den Top-Preis für das Samsung Galaxy A33 bietet MediaMarkt nicht – das Handy gibt es bei Freenet für 229 Euro und damit billiger als für jene 299 Euro von MediaMarkt. Über die Gutscheinheft-Aktion gibt es bei MediaMarkt jedoch noch etwas dazu: Gebündelt wird das Preis-Leistungs-Handy von Samsung mit den Galaxy Buds 2, also In-Ear-Kopfhörern. Die kosten in Kombination mit dem A33 keinen Aufpreis, liegen sonst aber bei 94 Euro (UVP 149 Euro). Zusammen kann sich das Bundle also lohnen.

Beim Galaxy A33 reden wir von einem Smartphone, das sich knapp unterhalb von Samsungs Bestseller, dem A53, einordnet und entsprechend auch etwas günstiger ist. Es unterstützt 5G-Mobilfunk und bietet mit 5.000 mAh Akkukapazität sowie 128 GB Speicherplatz ansprechende Werte auf dem Datenblatt.

Edel-Soundbar von Bose mit 50-Euro-Coupon – Subwoofer kombinierbar

120 Euro Rabatt gibt es derzeit beim Kauf der Premium-Soundbar Bose Smart Soundbar 900. Der Audio-Riegel verspricht ausgewogenen Sound, bietet einige smarte Funktionen, die sich in der Bedienung per Sprache und der intelligenten Klang-Steuerung erkenntlich zeigen. Die Smart 900 stellt das Flaggschiff von Bose-Soundbars dar und rückt etwa in Konkurrenz zu Platzhirschen wie der Sonos Arc. Das angebotene Modell misst in der Breite 1,04 Meter und versteckt auf dieser Länge ein 5.2.1-Kanalsystem.

Nun zum Angebot: Die angesprochenen 120 Euro Rabatt lassen am Ende noch 779 Euro auf der Rechnung der 1.000-Euro-Soundbar erscheinen. Dazu gibt es dank der Gutscheinheft-Aktion einen 50-Euro-Coupon für weitere Einkäufe bei MediaMarkt. Außerdem ist auch der passende Subwoofer mit im Angebot. Für 679 statt 899 Euro steht der mächtige Bose Bass Module 700 zum Verkauf. Macht zusammen eigentlich 1.458 Euro. Legst du beide Artikel zusammen in den Warenkorb gibt es aber noch einen zusätzlichen Mini-Rabatt und du zahlst für die hochklassige Audio-Kombi noch 1.429 Euro (Das Angebot findest du, wenn du auf der Soundbar-Angebotsseite herunterscrollst, unter dem Punkt „Empfohlene Kombinationen“). Den 50-Euro-Coupon gibt’s dann noch obendrauf.

1.000 Euro Rabatt: Preisgekrönter OLED-TV fällt unter 1.000 Euro

Mit 1,7 bewertete die Stiftung Warentest im Sommer 2021 den LG-Fernseher OLED55C17LB. Der OLED-TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale wurde mit Spitzennoten von je 1,5 Testsieger in Sachen Bild und Ton ausgezeichnet. In der Disziplin „Vielseitigkeit“ erreichte er gar die Top-Note – 0,9. Besser geht nicht (Test hinter Paywall).

Nun kratzt MediaMarkt derzeit einiges vom einst 2.000 Euro schweren Preisschild ab und stellt den Smart TV für 999 Euro ins Schaufenster. Wenn du ihn nicht selbst per Marktabholung in Empfang nimmst, kommen noch 29,90 Euro Lieferkosten hinzu. Günstiger ist der Fernseher nirgends – allerdings hat Amazon schon gekontert. Prime-Kunden zahlen hier auch keine Lieferkosten. Dafür dauert die Lieferung hier länger (aktuell 10 Tage, bei MediaMarkt ist er sofort auf Lager).

Der LG OLED55C17LB

Der Fernseher eignet sich mit seinen 120 Hertz Bildwiederholrate und den vier HDMI-2.1-Slots auch und insbesondere als Gaming-TV mit entsprechender Konsole. Auch hiervon sind bei MediaMarkt einige im Angebot – etwa die Xbox Series S (mit Xbox Game Pass Ultimate) oder die Nintendo Switch OLED.

Samsungs erster OLED-TV auch deutlich günstiger + Coupon-Geschenk

Noch größer und auch aus Konkurrenzgründen interessant ist der OLED-Fernseher von Samsung. Lange hatte sich der koreanische Widersacher gegenüber der OLED-Technik versperrt. Jetzt gibt es auch einen Samsung-OLED-TV. Und der ist bei MediaMarkt sogar im Angebot. Wenngleich der Preis immer noch hoch ist. Statt 3.699 Euro kostet der Samsung GQ65S95BAT OLED-Fernseher jetzt 2.499 Euro. Dazu gibt es auch noch einen 400-Euro-Coupon geschenkt. Wenn du den als Rabatt betrachtest, rückt der Preis für den 65-Zöller so nah an die 2.000-Euro-Marke wie noch nie.

Gaming „3 für 2“ – viele Spiele für PS5, PS4 und Xbox im MediaMarkt Gutscheinheft

Die eingebettete Sonderaktion richtet sich an alle, die ihre Gaming-Bibliothek auffrischen wollen. Neben marktüblichen Rabatten und echten Preiskrachern, steht über den Videospiele-Angeboten nämlich das Prinzip „3 kaufen, 2 bezahlen“. Teilnahmeberechtigt sind alle verfügbaren Spiele der unterstützten Plattformen – PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC. Legst du drei Spiele in den Warenkorb, wird dir für das jeweils günstigste davon nichts berechnet.

MediaMarkt 3-für-2-Gaming-Angebote

Dabei sind unter anderem richtig frische Spiele, wie das vor wenigen Wochen erschienene F1 2022, das für die PS5 bereits von rund 80 auf 62 Euro heruntergesetzt ist. Das 3-für-2-Versprechen kommt zusätzlich hinzu. Auch Klassiker wie GTA V sind mittlerweile richtig günstig und kosten nur noch knapp mehr als 30 Euro.

Währenddessen bei Saturn: Apple Days starten

Die Gutscheinheft-Aktion gilt nur bei MediaMarkt. Die Handelsschwester Saturn hat ihrerseits am Montag eine neue Aktion in den Startlöchern: Hier starten die Apple Days. Mit dabei sind zahlreiche exklusive Apple-Angebote rund um MacBooks, iPads, Zubehör und auch iPhones. Wer auf der Suche nach neuem Gerät mit Apfel-Label ist, wird hier fündig. Dabei gilt stets auch das Versprechen, dass Saturn-Kunden von Apple-Ware in den Genuss von 4 Gratis-Monaten für Apple Music kommen.

Top-Angebot der Aktion sind die AirPods Pro mit MagSafe-Ladeetui, die auf 205 Euro reduziert werden. Aber auch bei höherpreisigen Geräten sind Schnäppchen zu machen. Beim iPhone 13 erreicht Saturn leider nicht die Marktspitze. Das aktuelle Apple-Handy kostet hier 839 Euro, bei Coolblue ist es aktuell noch 20 Euro günstiger.