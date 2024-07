Lidl: Riesigen 4K-UHD-Fernseher zum Spitzenpreis kaufen

Wer schon immer davon geträumt hat, seine Lieblingsserien oder auch Sportübertragungen auf einem besonders großen Fernseher zu genießen, hat jetzt mit einem neuen Schnäppchen bei Lidl die Möglichkeit dazu. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters steht der JVC LT-65VA7255 4K-TV ab sofort mit einem satten Rabatt von 36 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) zur Verfügung. Die Besonderheit lässt sich dabei schon von seinem Namen ableiten: ein 65 Zoll (1,65 Meter) großer LED-Bildschirm mit 4K-UHD-Auflösung.

Großer Android-Fernseher bei Lidl zum Top-Preis im Angebot

Zu den weiteren Merkmalen des Fernsehers zählt, dass als Betriebssystem Android vorinstalliert ist. Du kannst also viele Apps auf dem TV-Gerät installieren, die du schon von deinem Smartphone oder Tablet PC kennst. Zugang zum Internet ist wahlweise über die integrierte WLAN-Schnittstelle oder per Netzwerkkabel über den passenden LAN-Port auf der Rückseite möglich.

Externe Geräte lassen sich über drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse mit dem Fernseher verbinden. Auch Bluetooth gehört zur Ausstattung. Die Audio-Ausgangsleistung gibt der Hersteller mit 2 x 12 Watt an, den Stromverbrauch mit 85 Kilowattstunden pro 1.000 Nutzungsstunden im SDR-Betrieb und 149 kWh im gleichen Zeitraum, wenn du HDR zur Bildoptimierung zuschaltest.

JVC LT-65VA7255

Was kostet der Riesen-Fernseher von JVC?

Normalerweise würde der Fernseher knapp 800 Euro kosten, Lidl bietet ihn jetzt aber für rund 510 Euro an. Aufgrund seiner Größe kommen noch Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro dazu. Dafür wird dir dein neuer Fernseher aber auch nach Terminabsprache per Spedition nach Hause geliefert. Und ein echter Top-Deal bleibt das neue Lidl-Angebot trotzdem.

Noch etwas preiswerter bist du nur dabei, wenn du den Fernseher bei Otto bestellst. Denn dort werden statt knapp 555 Euro bei Lidl in Summe nur knapp 550 Euro fällig, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Allerdings erfolgt die Lieferung dort dann nicht über Otto direkt, sondern einen angeschlossenen Drittanbieter.

