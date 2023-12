Lidl mit Gutschein-Kracher: DAZN-Abo zum Spitzenpreis

Sport-Fans aufgepasst: Bei Lidl läuft aktuell eine Sonderaktion, die unter anderem Anhänger von Vereinen aus der Fußball-Bundesliga stark interessieren dürfte. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters kannst du aktuell Gutscheinkarten von DAZN zum Sonderpreis kaufen. Auf diese Weise lässt sich das Abonnement von DAZN Unlimited, das unter anderem Übertragungen der Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie die Spiele der UEFA Champions League abdeckt, viel günstiger nutzen.

DAZN bei Lidl zum Sonderpreis

Lidl bietet nicht nur die Gutscheinkarte von DAZN Unliminted für zwölf Monate zum Sonderpreis an, sondern auch passende Gutscheinkarte mit einer Laufzeit von nur vier Monaten. Letztere ist damit auch ein ideales Geschenk für alle, die über ein Abonnement von Sky verfügen und zum Finale der laufenden Saison 2023/2024 freitags und sonntags kein Spiel der Fußball-Bundesliga verpassen möchten. Klar ist unter anderem schon jetzt, dass die Partie von Bayern München gegen TSG Hoffenheim am 12. Januar 2024 (Freitagabend) ausgetragen wird. Für Sonntag, 21. Januar 2024, steht die Partie von Bayern München gegen Werder Bremen im Spielplan.

Aber: Auch für ganz Spontane lohnt sich der Deal. Denn Lidl stellt dir den Gutschein laut eigener Aussage binnen 60 Minuten nach Bestellung zur Verfügung. So kannst du bei Eigenbedarf direkt mit dem heutigen Freitagsspiel (Mönchengladbach – Werder Bremen) starten und hast am Sonntag gleich drei Spiele zum Streamen bereit. Darunter das Spiel des 1. FC Köln in Freiburg und die Spitzenspiele mit Leverkusen – Frankfurt sowie Stuttgart bei Bayern München. Und auch als Plan-B-Weihnachtsgeschenk, wenn es für die Lieferung zu spät ist, kannst du dir das Angebot schon einmal merken.

Zwei Gutscheinkarten zum Sonderpreis im Angebot

Die Gutscheinkarte für vier Monate DAZN Unlimited würde normalerweise 179,96 Euro kosten, wird von Lidl aktuell aber für 99,99 Euro verkauft. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von satten 44 Prozent. Wer sich DAZN Unlimited für zwölf Monate zum Sonderpreis sichern möchte, kann sich die entsprechende Gutscheinkarte im Onlineshop von Lidl jetzt für 299,99 Euro sichern und damit immerhin 50 Euro sparen. Rein rechnerisch gibt es DAZN Unlimited damit für knapp 25 Euro pro Monat. Das sind 5 Euro pro Monat weniger als ein Abo bei DAZN direkt kosten würde.

Neben den Bundesliga- und Champions League-Spielen kannst du mit DAZN Unlimited auch alle Fußballspiele der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 sehen. Zudem US-Sport (NFL, NBA, NCAA) und noch einige Sportarten mehr. Etwa Handball oder Darts.

