Non-Tech-Deals am Prime Day: Lego (Technic) mit 40 Prozent Rabatt auf viele Sets

Neben vielen Smartphones, Fernsehern und Co. aus der elektrischen Technik-Welt, gibt es am Amazon Prime Day auch haufenweise Schnäppchen, die ohne Stecker, Akku oder „smarter“ Intelligenz auskommen. Immer einen Blick wert ist der Lego-Shop bei Amazon: Hier gibt es am Prime Day 40 Prozent Rabatt auf viele Sets – darunter auch gefragte Pakete von Lego Technic, Lego Architecture, Sammler-Serien wie Lego Star Wars und mehr.

Lego Technic und Co. am Prime Day günstiger

Die fetten Sets à la Liebherr-Bagger sind am Prime Day leider nicht extra reduziert. Das größte Lego-Technic-Set kostet weiterhin 325 Euro. Kleinere Sets, vom Preis her eher Mitnahme-Artikel, sind aber sehr wohl im Angebot. So gibt es das Set 42121, einen gelben Hydraulikbagger mit B-Modell (Raupentraktor), jetzt für 25,59 Euro.

In die gleiche Preis-Kerbe schlägt das Modell mit der Kennnummer 42122. Die Nachbildung des Jeep Wrangler 4×4 mit 665 gelben und schwarzen Teilen kostet am Prime Day 31,99 Euro und ist damit um 36 Prozent reduziert (Ursprungspreis: 49,99 Euro).

Außerhalb von Lego Technic finden Fans der dänischen Bausteine unter anedrem Gefallen am „Lego 71738 Ninjago Legacy Zanes Titan-Mech Ninja Bauset“ für 35,99 Euro. Hobby-Architekten können sich die Miniatur-Skyline von New York für 29,49 Euro holen und nachbauen. Für einen Euro mehr geht’s nach Paris. Film-Enthusiasten freuen sich womöglich über den „Lego 75948 Harry Potter Hogwarts Uhrenturm“ für 55,59 Euro oder über diese Star-Wars-Sets:

→ 75276 Star Wars Stormtrooper Helm (Sammlerstück) – 37,59 Euro

→ 75249 Star Wars Widerstands Y-Wing Starfighter – 43,99 Euro

Spiele und Spielzeug im Angebot gibt es zusätzlich auch noch von Playmobil unter Berücksichtigung vieler Themenwelten. Außerdem sind viele Gesellschaftsspiele im Angebot – darunter einige Titel von Ravensburger, Kosmos, Hasbro, sowie Sammel-Angebote unter der Kategorie „Spielwaren von Top-Marken„.

Für Küche und Genuss: Sale-Artikel von Tefal, Weber und mehr

Der Amazon Prime Day Day bringt auch viele Angebote für Küche und (erweiterten) Haushalt. Auch hier gibt es einerseits viel elektronische Technik – von der Kaffeemaschine bis zum Einbaugerät. Hier fokussieren wir uns aber auf klassisches Küchenzubehör:

Der kleine Weber-Gasgrill Q1000 fällt deutlich unter 200 Euro.

Freunde des gepflegten Genusses finden ebenfalls ihre Produkte. Der Prime Day kann hier unter Umständen auch den Supermarktkauf ersetzen. So gibt es Kaffeebohnen zahlreicher kleiner und größerer Marken im Angebot. Kaltgetränke von Coca Cola, Lipton, Monster und weiteren bekannten Marken gibt es ebenfalls im Angebot. Deals, die vor allem für Vorratskäufer interessant sind.

Alkoholisch geht’s ebenfalls zu: so präsentiert Amazon eine Auswahl an verschiedenen Gin-Sorten oder Whiskeys, die es zum Angebotspreis gibt. Für die passende Grundlage sind Angebote von Barilla bis Uncle Ben’s und sogar Miracoli mit dabei.

Noch ein Fashion-Tipp zur gerade stattfindenden Euro 2020: Deutschland-Trikots und weitere DFB-Fanartikel sind ebenfalls reduziert. Ab rund 40 Euro gibt es das aktuelle EM-Jersey in verschiedenen Größen und Ausführungen für Frauen und Männer. Nichts gefunden? Hier kannst du selbst bei Amazon nach Angeboten stöbern.