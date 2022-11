Lego ab 40 Prozent Rabatt: Technic, Ideas und Star Wars im Amazon-Angebot

Was bei Lego Technic gilt, ist auch in anderen Lego-Welten ähnlich: Rabatte bis 30 Prozent sind häufig normal. Doch Preisnachlässe ab 40 Prozent sind für echte Sparfüchse und Schnäppchenjäger das Maß aller Dinge. Und so ist es jetzt sie beste Zeit für genau diejenigen, die sich selbst etwas gönnen oder schon einmal für Nikolaus und Weihnachten vorsorgen wollen.

Lego Technic 2022 im Überblick: Diese Sets gibt es schon mit Rabatt

Lego Technic mit mehr als 40 Prozent Rabatt

Starten wir in der Technic-Welt. Hier gibt es gleich vier Modelle, die um 40 und mehr Prozent rabattiert sind. Amazon bietet einen günstigen Gesamtpreis für den Motorrad-Nachbau der Ducati Panigale V4 (Lego Technic 42107). Das Set des roten Flitzers kostet hier knapp 40 Euro und ist damit ein echter Tipp. Denn mit den von Amazon gewährten 43 Prozent Rabatt kommt es in einen Bereich, wo das Preis-Leistung-Verhältnis sehr akzeptabel bis richtig gut ist.

Der nächste Preishit versteckt sich in einem unscheinbaren Modell, das aber viel bietet: Aus der 2022er-Kollektion kommt der Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Amazon auf satte 44 Prozent Rabatt und ist damit der Schnäppchen-Hit. Das Gesamtpaket ist eines der besten Sets zurzeit. Für knapp 50 Euro gibt es hier viele Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale.

Kritisiert und rabattiert

Viel Hohn und Spott gab es für den 2021er-Versuch Legos einen Ferrari in der Technic-Welt anzubieten. Der Lego 42125 Technic Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ Supersportwagen für anfangs 180 Euro (mittlerweile ist der UVP bei 200 Euro) wird vorwiegend für seine maue Konstruktion, das Design und wegen des Verzichts von Technik-Funktionen kritisiert. Das dürfte einer der Gründe sein, warum unter anderem Amazon ihn jetzt wieder heftig rabattiert. Aktuell bekommst du ihn mit 40 Prozent Rabatt für unter 120 Euro. Und bei diesem Preispunkt kann man schon eher über die Schwächen hinwegsehen und sich über die vielen schwarzen und roten Teile freuen.

Als letzten Technic-Deal kommt noch ein Fahrzeug in die Rabattschlacht: Der McLaren Senna GTR mit der Seriennummer 42123. Der Renner kostet regulär 50 Euro und besitzt 830 Teile. Lenkung und ein mitlaufender V8 sind die Ausstattungshighlights. Dazu ist das Set über 30 cm lang und damit hinter dem Ferrari das größte bezahlbare Set der 2021er-Technic-Modelle. Bei Amazon bekommst du ihn jetzt mit 42 Prozent Rabatt und zum Kurs von knapp 29 Euro.

Lego Technic 42123 McLaren Senna GTR

Lego Star Wars, Sonic und Pixar mit mehr als 40 Prozent Rabatt

Doch nicht nur bei Technic purzeln gerade die Preise. Auch bei Star Wars geht es über 40 Prozent. Boba Fetts Starship mit der Lego-Nummer 75312 kommt unter die Rabatträder. 42 Prozent zieht Amazon von den 50 Euro UVP ab. Was bleibt ist ein nettes Set zum Spielen und für die Vitrine für unter 29 Euro.

Für Fans des blauen Videospiel-Igels Sonic gibt es ebenfalls ein Schnäppchen-Schmankerl: Das Lego-Set 21331 Sonic The Hedgehog – Green Hill Zone wird um 40 Prozent rabattiert und kommt somit auf knapp 48 Euro. Das Ideas-Set bietet dir 1.125 Teile und einen variablen Aufbau des dargestellten Levels.

Für die ganz kleinen Baumeister hat sich noch ein Schnäppchen im Fundus von Amazon versteckt. Denn das Set Disney and Pixar Buzz Lightyears Planetenmission mit der Nummer 10962 aus der Lego Duplo Welt wird mit 42 Prozent rasiert. So bekommen Kinder ab 2 Jahren die ersten Erfahrungen mit Klemmbausteinen und Eltern legen vergleichsweise günstige 20,30 Euro auf den Tisch. Dafür gibt es die an Kinderhände angepassten großen Steine und eine Anleitung, die auf die Bedürfnisse der kleinsten Baumeister optimiert ist. Sind die Kinder schon größer, gibt es aus dem Disney & Pixar Bereich aber auch eine Alternative ab 7 Jahren: Lightyear Duell mit Zurg bietet 261 Teile in der bekannten Lego-Größe und kostet statt knapp 35, jetzt knapp 20 Euro. Das macht einen Rabatt von satten 43 Prozent.