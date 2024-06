Knapp 400 € günstiger in nur 8 Monaten: MediaMarkt verkauft Pixel 8 Pro zum Hammerpreis

Als das Pixel 8 Pro frisch auf den Markt kam, verlangte Google satte 1.099 Euro für das Smartphone. Jetzt, nur einige Monate später, kostet dich das Handy bei MediaMarkt rund 380 Euro weniger. Damit kommst du zum besten Preis im Netz an das Google-Phone. Wir zeigen, was das Handy kann und wie gut der Deal wirklich ist. Wichtig: Der Mehrwertsteuer-Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Das ist bei allen Angeboten der Rabatt-Aktion so, die übrigens noch bis Montagmorgen (10. Juni, 8:59 Uhr) läuft.

Pixel 8 Pro: Das bietet das Google-Smartphone

Das Google Pixel 8 Pro zählt zu den besten Smartphones auf dem Markt. Auf der Vorderseite strahlt nicht nur ein hervorragendes 6,7 Zoll OLED-Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate. Auch beeindruckende Fotos schießt du mit dem Google-Phone. Denn auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera, bestehend aus einer Hauptkamera, einer Ultraweitwinkelkamera und einem Teleobjektiv. Mit der Hauptkamera lichtest du dein Motiv mit bis zu 50 MP ab, die anderen beiden Kameras knipsen mit rund 48 MP Auflösung – ein Traum für Hobbyfotografen. Die Selfie-Kamera ermöglicht zudem Bilder mit bis zu 10,5 MP.

Dazu ist die Nutzererfahrung dank Googles Tensor G3 Prozessor und 12 GB RAM rasend schnell und ruckelfrei. Die KI-Funktionen, wie der magische Radierer oder die neue Best Take-Funktion für Gruppenfotos konnten uns im Test ebenfalls überzeugen. Aber auch die Software im Allgemeinen gefiel uns richtig gut. Die hochwertige Verarbeitung sowie das lange Update-Versprechen von 7 Jahren sind ebenso echte Pluspunkte. Insgesamt ergatterte das Pixel 8 Pro in unserem Test die Gesamtwertung von 4,5/5 Sternen – ein top Ergebnis!

Der Preis im Check: Keiner ist derzeit sonst so günstig

Aber nicht nur das Gerät selbst und dessen Funktionen sind wichtig, sondern auch der Preis. Und der ist jetzt dank der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt erstaunlich klein. Während du im Herbst vergangenen Jahres noch deutlich über 1.000 Euro für das Smartphone hinblättern musstest, kommst du jetzt bereits für 721,85 Euro dran. Wichtig: Der Preis erscheint erst, wenn du das Handy in den Warenkorb legst. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem: So günstig wie bei MediaMarkt, kommst du derzeit nirgendwo sonst an das Smartphone. Ein top Preis also! Aber du hast nicht mehr lange Zeit – denn am Montagmorgen (10. Juni, 8:59 Uhr) ist Schluss.

Übrigens: Auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion lohnt sich. Die besten Deals haben wir dir hier zusammengefasst!