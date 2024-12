iPhone 16 Pro Max und Apple Watch Ultra 2: Jetzt mit starkem Tarif bei O2 sichern

Wenn du ein Smartphone mit modernem Design, beeindruckender Geschwindigkeit und hochauflösendem Kamerasystem suchst, ist das iPhone 16 Pro Max genau das Richtige für dich. Bei O 2 gibt es zusätzlich zum Handy auch noch die Apple Watch Ultra 2 sowie einen leistungsstarken Tarif – zu einem unschlagbaren Preis. Alle Details findest du hier.

iPhone 16 Pro Max, 5G-Tarif und dieses Geschenk: Das bekommst du

Wenn du dir ein iPhone 16 Pro Max zulegst, bekommst du das Beste, was du in einem Apple-Smartphone derzeit haben kannst. Ein großes 6,9 Zoll OLED-Display, einen schnellen Apple A18 Pro Prozessor samt 8 GB RAM sowie eine Triple-Kamera mit 48, 12 und 48 Megapixeln Auflösung. Auch die Akkukapazität ist mit 4.685 mAh ordentlich. Dazu gesellt sich in diesem Bundle die ebenfalls neueste und beste Apple Watch. Diese ist dank Titangehäuse besonders robust und der perfekte Begleiter für verschiedene Abenteuer oder Sportarten.

Dazu bekommst du hier noch den Tarif O 2 Mobile M. Der bietet dir ein Datenvolumen im schnellen 5G-Netz mit 30 GB+. Das bedeutet: Im ersten Jahr stehen dir 30 GB monatlich zur Verfügung und mit jedem Jahr wächst das monatliche Datenvolumen um weitere 5 GB. Außerdem steckt im Tarif noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS – EU-Roaming ist ebenfalls mit dabei.

Als Schmankerl bekommst du zudem noch drei Monate O 2 TV geschenkt. Hiermit hast du nicht nur Zugriff auf 130 HD-TV-Sender, sondern auch Zugriff auf unzählige Filme und Serien der Videothek.

So viel kostet dich das Premium-Bundle bei O2

Nun fragst du dich sicher, was dich dieses High-End-Bundle kostet. Und das ist eine berechtigte Frage. Also rücken wir mal raus mit der Sprache. Jeden Monat zahlst du hierfür 80,99 Euro als Rate fürs iPhone und die Apple Watch sowie als Grundgebühr für den Tarif. Diese Kosten musst du dann 36 Monate lang zahlen. Für die Hardware selbst kommen noch einmalig ein Euro Anzahlung sowie 4,99 Euro Versandkosten dazu. Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro für den Tarif kommt noch on top. Klingt zugegebenermaßen nicht gerade wenig, dafür bekommst du aber auch eine ganze Menge für dein Geld.