Apple liefert dir mit seinen iPhones jedes Jahr aufs neue absolute Top-Hardware. Gleichzeitig sind die Geräte der Marke aber auch ziemlich teuer. Eine gute Alternative stellen daher Tarif-Bundles zum iPhone 16 dar. Hier hast du nämlich immerhin keine hohen Einmalkosten und zahlst dein neues Smartphone über die monatliche Gebühr ab. Einen solchen Deal gibt’s bei O 2 jetzt beispielsweise zum iPhone 16 Pro. Was dir hier geboten wird und wie du das Handy dabei tatsächlich günstiger bekommst, erfährst du in diesem Artikel.

iPhone 16 Pro bei O2: Das steckt im Tarif

Bevor wir dir zeigen, wie du durch den O 2 -Deal günstiger ans iPhone 16 Pro kommst, schauen wir uns erstmal fix an, was überhaupt alles Teil des Tarif-Pakets ist. Allen voran steht bei dem O 2 Mobile M Vertrag, welcher hier enthalten ist, das 25 GB große 5G-Datenvolumen im Mittelpunkt. Gesurft wird dabei mit einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Und durch den Grow-Vorteil kommen jedes Vertragsjahr weitere 5 GB mobile Daten kostenlos on top. Ebenfalls im Tarif enthalten sind eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Einmalig zahlst du bei dem Angebot zunächst nur 1 Euro für das iPhone 16 Pro, sowie weitere 4,99 Euro für den Versand. Der Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 39,99 Euro wird hingegen komplett gestrichen.

So viel zahlst du hier wirklich fürs Handy

Natürlich zahlst du für das iPhone 16 Pro aber nicht nur einen Euro (plus Versand). Zusätzlich gibt es ebenfalls noch einen monatlichen Aufpreis, den du für das Apple-Handy zahlst. Eigentlich kostet der O 2 Mobile M Tarif nämlich nur 29,99 Euro pro Monat. Im Bundle mit dem iPhone 16 Pro zahlst du – bei einer Laufzeit von 36 Monaten – hingegen monatlich 59,99 Euro. Dies entspricht einem Aufpreis von 30 Euro pro Monat bzw. 1.080 Euro über die komplette Vertragslaufzeit. In Kombination mit dem Gerätepreis zahlst du dadurch insgesamt 1.085,99 Euro fürs iPhone 16 Pro. Dadurch kommst du jedoch tatsächlich günstiger an das Smartphone, welches zum Marktstart mit einem UVP von 1.199 Euro versehen wurde.

Das O 2 -Angebot ist dadurch eine gute Option, wenn du Interesse am iPhone 16 Pro hast, du aber nicht bereit bist, direkt auf einen Schlag so viel Geld auszugeben. Stattdessen zahlst du dein Smartphone unkompliziert über die Vertragslaufzeit ab, sparst dabei ein wenig und profitierst in der Zeit natürlich ebenfalls vom starken 5G-Tarif. Und das Beste: Dank des O 2 Pay Stops sinken die monatlichen Kosten nach Ablauf der 36 Monate – also sobald das iPhone abbezahlt wurde – wieder auf den Normalpreis. Du kannst dann selbst entscheiden, ob du den starken Tarif zum günstigen Preis weiter nutzen möchtest oder du dich nach einem neuen Angebot umsiehst.

Übrigens: Wer möchte, kann zusätzlich auch noch O 2 TV als Extra für monatlich 6,99 Euro dazubuchen. Mehr Infos dazu findest du in diesem Artikel.