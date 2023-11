Google Pixel im Black Week Abverkauf: Ab sofort bei MediaMarkt

In der Woche des Black Friday kommst du bei MediaMarkt günstig an mehrere Google Pixel Geräte. Das Pixel 7 etwa kostet ursprünglich 649 Euro (UVP). Bei MediaMarkt ist es jetzt rund 25 Prozent reduziert und somit in allen drei Farben für nur noch 489 Euro erhältlich. Aber auch ans Pixel 8 und Pixel 8 Pro kommst du bei MediaMarkt preiswert.

Pixel 7: Das steckt in dem beliebten Google-Handy

Der Nachfolger des Pixel 7 ist zwar bereits auf dem Markt. Wer jedoch ein preiswerteres Handy haben möchte, ohne auf viel verzichten zu müssen, wird mit dem Modell aus 2022 sicher glücklich. In unserem Test erreichte es ordentliche 4/5 Sternen mit Top-Noten bei der Kamera und Software. Aber auch das Display und die Verarbeitung des Smartphones sind richtig gut.

Insbesondere die Hauptkamera des Google-Handys mit bis zu 50 MP Auflösung ist absolut top. In unserem Testbericht schrieben wir sogar: „In seiner Preisklasse kann kein anderes Smartphone mit der Kamera-Leistung des Pixel 7 mithalten.“ Ergänzt wird die Hauptkamera durch eine Ultraweitwinkelkamera für Landschaften, Gruppenfotos und Co.

Das Display löst mit 1.080 x 2.400 Pixeln auf und ist dank OLED-Technik besonders kontrastreich. Ein Alleinstellungsmerkmal bei Google-Handys ist darüber hinaus immer auch die Software. Hier bekommst du Android, wie vom Hersteller gedacht – ohne Schnickschnack und nervige Bloatware. Dazu bekommst du Pixel-eigene Features, wie den magischen Radierer und weitere exklusive Funktionen.

Preis-Check: So gut ist das Angebot bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt kommst du gerade zu einem Preis von 489 Euro an das Google Pixel 7 in den Farben Obsidian (Grau), Snow (Weiß) und Lemongrass (Hellgrün). Im Vergleich zum UVP entspricht das einem Rabatt in Höhe von knapp 25 Prozent. Vor Start des Angebots kostete es 539 Euro, war also schon reduziert. Dennoch ist der neue Preis wirklich gut.

Verglichen mit dem Nachfolger Pixel 8 kommst du hiermit nochmal rund 300 Euro günstiger weg. Dafür bietet das Pixel 8 für 729 Euro aber nochmal eine bessere Ausstattung. Beim Pixel 8 Pro für 1.099 Euro, das uns auch im Test absolut überzeugt hat, bekommst du momentan außerdem einen 100 Euro MediaMarkt-Coupon geschenkt.