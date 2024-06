Gigantischer Akku und Nachtsichtkamera: Dieses Outdoor-Smartphone kann mehr als die meisten Handys

Stell dir vor, du kannst dein Smartphone tagelang ohne Steckdose nutzen, es in den Schlamm fallen lassen und Fotos bei Dunkelheit knipsen. All das ist möglich mit dem neu vorgestellten Doogee V Max Plus. Bald wird es offiziell verkauft, bis dahin läuft im Onlineshop des Herstellers aber noch eine Vorverkaufsphase, bei der du bis zum 18. Juni satte 100 Euro sparst. Wir zeigen dir, was das Outdoor-Smartphone so besonders macht und wie du dir den Rabatt sicherst.

22.000-mAh-Akku, 36 GB RAM und starke Triple-Kamera – das kann das Outdoor-Smartphone

Das brandneue Doogee V Max Plus ist ein absoluter Outdoor-Allrounder, der perfekt für raue Umgebungen geeignet ist. So ist er nach den Standards IP68, IP69K und MIL-STD-810H zertifiziert und somit vor Wasser und Staub geschützt. Sogar einer Hochdruckstrahlreinigung bei hohen Temperaturen hält das Rugged-Phone stand. Dazu sitzt im Inneren ein Akku mit einer Kapazität von 22.000 mAh. Da kann jedes normale Smartphone einpacken. Weiterhin verbaut man einen Dimensity 7050 5G Octa-core Prozessor, der von 36 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird und so viel Leistung selbst für anspruchsvolle Anwendungen und Games liefern soll. Auch der interne Speicherplatz von 512 GB – erweiterbar bis 2 TB – kann sich absolut sehen lassen.

Eine weitere Besonderheit steckt im Kamerasetup. So setzt Doogee einerseits auf eine hochauflösende 200-MP-Hauptkamera. Andererseits verbaut der Hersteller eine 8-MP-Weitwinkel- und Makrokamera sowie eine 20-MP-Nachtsichtkamera von Sony. So kannst du selbst bei schlechten Lichtverhältnissen wilde Tiere und andere Motive ablichten. Dazu ist das Doogee V Max Plus mit einem 6,58 Zoll FHD+ Display ausgestattet, das Bewegungen mit 120 Hz Bildwiederholrate ebenso flüssig darstellt. Obendrein soll dir der Dual-Lautsprecher unterwegs einen immersiven Klang bieten.

Doogee V Max Plus – so viel kostet es und so sparst du 100 Euro

Eigentlich schreibt Doogee auf das Preisschild des V Max Plus 699 Euro. Während der Vorbestellerphase reduziert der Hersteller sein neues Outdoor-Smartphone aber bereits um 100 Euro. Gibst du beim Bestellprozess dann noch den Rabattcode „EARLYBIRD100“ ein, drückst du den Preis um weitere 100 Euro. So sicherst du dir das Rugged-Phone noch bis zum 18. Juni für nur noch 499 Euro.