Denn der hier vorgestellte Smartphone-Tipp stammt nicht aus dem Hause Samsung, Google und den üblichen Verdächtigen. Gleichzeitig ist das Gerät mit einem aktuellen Angebotspreis von 249 Euro überraschend günstig – insbesondere mit Blick auf die hochwertige Technik, die in diesem wirklich einzigartigen Handy schlummert. Um welches Gerät es dabei geht, wie es sich in unserem Test schlagen konnte und wie gut das aktuelle Angebot ist? All das beantworten wir jetzt.

Um dieses einzigartige Smartphone geht es

Holen wir die Katze mal aus dem Sack: Die Rede ist hierbei vom Nothing Phone (2a). Das in der bereiten Masse wahrscheinlich eher unbekannte Handy ist ein echter Geheimtipp unter Kennern. In unserem Test bezeichneten wir es etwa als das „beste 300-Euro-Smartphone„. Statt des UVPs von 329 Euro zahlst du bei Amazon jetzt allerdings nur noch 249 Euro für das Gerät.

Erstmal schauen wir uns das einzigartige Smartphone noch etwas genauer an. Und „einzigartig“ ist hierbei keine Übertreibung. Der europäische Hersteller hat seinem Handy nämlich ein außergewöhnliches Design mit einer halb-transparenten Rückseite sowie LED-Leuchten verpasst. Hierbei handelt es sich aber nicht nur um Spielerein: Die Lichter können so etwa für Benachrichtigungen oder Timer verwendet werden und dich auf Wunsch über den Ladestand informieren. Außerdem setzt man auf ein eigenes Betriebssystem, welches jedoch weitestgehend identisch mit purem Android ist. Ein großer Vorteil: Auf nervige Werbe-Apps, die bei der Konkurrenz oft bereits vorinstalliert sind, wird hier verzichtet!

Nothing Phone 2a Vor- und Rückseite

Und auch abseits davon weiß das Nothing Phone (2a) absolut zu überzeugen. Das schicke 6,7 Zoll AMOLED-Display löst mit 1.084 Pixel x 2.412 Pixeln auf und bietet eine Bildiwiederholrate von bis zu 120 Hz. Im Test konnten wir uns ebenso vom erstaunlich starken Prozessor und der daraus resultirenden flüssigen Nutzererfahrung überzeugen. Der Akku punktet ebenfalls und sollte dich locker durch den Tag bringen können. Abgerundet wird das Ganze noch von einem starken Kamera-Setup, dem Schutz gegen Wasser nach IP54 und dem jetzt richtig guten Preis bei Amazon.

Unter 250 Euro: So gut ist das aktuelle Amazon-Angebot

Wie bereits erwähnt, hat das Nothing Phone (2a) eigentlich einen UVP von 329 Euro verpasst bekommen. Bereits das ist grundsätzlich absolut fair, doch Amazon macht den Smartphone-Geheimtipp jetzt zu einem echten Schnäppchen. Ganze 24 Prozent Rabatt sorgen nämlich für einen aktuellen Angebotspreis von 249 Euro. Nur mal zum Vergleich: Damit sind selbst zwei der Handys zusammen günstiger als ein einzelnes Galaxy S24! Der Blick auf die Preishistorie lohnt sich ebenfalls, denn preiswerter als jetzt war das Nothing Phone (2a) bisher noch nie:

Wer also ein richtig schickes wie absolut hochwertiges Smartphone zum kleinen Preis sucht – und dafür nicht zwangläufig auf Marken wie Samsung oder Google setzen muss – macht mit dem Nothing Phone (2a) jetzt ein echtes Schnäppchen.

