Die Rede ist dabei vom Galaxy A16 5G. Das Samsung-Handy ist erst Ende vergangegen Jahres auf den Markt gekommen und ein aktueller Ableger der beliebten A-Reihe von Samsung. Hierbei handelt es sich um ein technisch absolut alltagstaugliches Smartphone mit guter Technik. Gleichzeitig liegt das Handy preislich aber deutlich unter Modellen wie dem Galaxy S24 oder S25. Und Aldi reduziert den ohnehin schon fairen Preis jetzt nochmals um 26 Prozent. Ob der Discounter damit für ein Top-Angebot sorgt?

→ Direkt zum Angebot!

Samsung Galaxy A16 5G – Das wird dir hier geboten

Das Samsung Galaxy A16 5G mit 128 GB Speicher ist eine gute Wahl für jeden, der ein preiswertes Marken-Smartphone mit guter Technik und ohne Schnickschnack sucht. So weiß etwa das große 6,7-Zoll-Display mit einer tollen Auflösung und einer variablen Bildwiederholrate vollends zu überzeugen. Gleichzeitig kann sich ebenso die lange Akkulaufzeit sehen lassen und dich locker durch den Tag bringen. Der Akku zählte in unserem Test des 5G-Handys daher auch zu den absoluten Highlights. Hier lobten wir unter anderem auch das lange Update-Versprechen (sechs Jahre), die IP54-Zertifizierung sowie den per microSD-Karte erweiterbaren Speicher. Letzteres sorgt dafür, dass du garantiert genug Platz für all deine Urlaubsfotos, Videos und Co. hast.

Aldi verkauft Samsung-Handy zum kleinen Preis

Den ohnehin bereits fairen UVP von 229 Euro senkt Aldi jetzt um immerhin 26 Prozent. Dadurch stehen für das Galaxy A16 5G mit 128 GB jetzt nur noch 169 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) auf der Rechnung.

Aldi sorgt hiermit für einen starken Preis, der im Netz von anderen Händlern aber durchaus um wenige Euro unterboten wird (siehe Preisvergleich). So bietet dir etwa Coolblue das Samsung-Handy schon für lediglich 165 Euro an und liefert zudem kostenfrei sowie am Folgetag nach der Bestellung. Dadurch hast du dein neues Smartphone noch günstiger und schneller in den Händen.

Dennoch kann sich der Kauf bei Aldi ebenfalls lohnen: Der Discounter schenkt dir zum Samsung-Handy nämlich noch ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Guthaben. Du bekommst also völlig kostenlos eine passende SIM-Karte mitgeliefert, über die du auf Wunsch direkt lossurfen oder telefonieren kannst. Für die 10 Euro Startguthaben kannst du beispielsweise für vier Wochen das Kombi-Paket S mit 15 GB 5G-Datenvolumen buchen (mehr Infos zu Aldi-Talk). Du bist aber natürlich nicht gezwungen, Aldi Talk zu verwenden, und kannst ganz normal deine aktuelle SIM-Karte samt Tarif mit dem Galaxy A16 verwenden.

