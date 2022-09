So sparst du Gas: Smarte Heizthermostate und weitere Smarthome-Klassiker radikal reduziert

Obwohl es im Moment draußen noch warm und sonnig ist, ist klar: Der Winter kommt und in einigen Wochen wird das Wetter ungemütlich und kalt. Brennstoff für die Heizung, in den allermeisten Fällen Erdgas, ist knapp und teuer. Sparen ist angesagt! Das heißt: Heizung ausschalten, wenn niemand Zuhause ist und auch in der Nacht braucht es keine Temperaturen jenseits der 20 °C, während man sich unter der wohlig warmen Bettdecke einkuschelt.

Wer seine Gedanken statt der Heizung lieber wichtigeren Themen widmen will, kommt also an smarter Heiztechnik nicht vorbei. Denn hier können viele Dinge automatisiert werden, die sonst Zeit und Nerven rauben. Mach es lieber „like a Bosch“ und statte deine Heizung mit smarten Heizkörperthermostaten aus:

Beim großen Starter-Set von Bosch Smart Home sparst du direkt mal 119,60 Euro, der Coupon „BOSCH10“ lässt weitere 10 Euro von der Rechnung verschwinden. Und da der Smart Home Controller direkt Teil des Starterpakets ist, machst du so dein ganzes Haus smart.

Ein nicht-zu-heißer Tipp für Apple-Fans sind die Thermostate von tado°, denn diese funktionieren auch mit der Home-App auf deinem iPhone und mit Siri. So hast du die Temperatur stets im Griff. Auch hier hat tink ordentlich den Rotstift angesetzt; deine Ersparnis: satte 140 Euro gegenüber dem empfohlenen Verkaufspreis. Du stattest hier für 299,95 Euro gleich fünf Räume mit smarten Thermostaten aus:

Licht, Sound, Sicherheit – das bieten die Smart Home Tage noch

Falls deine Heizung schon smart ist, stehen natürlich noch viele weitere Angebote während der Smart Home Tage bereit. Versüße dir doch die letzten warmen Tage für dieses Jahr mit einem entspannten Picknick unter Freunden. Für die passende akustische Untermalung sorgt der wasserdichte Sonos Roam.

Oder genieße die kürzer werdenden Tage in deinen vier Wänden mit stimmungsvollem Licht dank Philips Hue. Unser Tipp: Der Coupon-Code „HUE10“ macht diese Philips-Hue-Angebote abermals 10 Euro billiger:

Neben all dem Komfort, den dein Smarthome dir bietet, solltest du jedoch eines nicht vernachlässigen: die Sicherheit von dir und deinen Liebsten. Folgende Angebote könnten hilfreich sein:

Noch mehr sparen mit Coupons

Falls bei unseren vorgestellten Artikeln nichts für dich dabei war, schau dich doch einfach auf eigene Faust im reichhaltigen Angebot von tink um. Als kleine Shopping-Inspiration sind hier noch einmal alle Coupons, mit denen du bei den tink Smart Home Tagen sparen kannst:

Ratgeber Gas sparen im Haushalt: Diese 8 Tipps helfen dir noch heute