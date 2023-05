Spar-Aktion: Gas- oder Stromtarif wechseln und MediaMarkt-Coupon einstreichen

Ein Anbieterwechsel bei Strom- und Gas-Tarifen lohnt sich nicht nur für deinen Geldbeutel, mit den Zukunftsstrom- und Erdgas-Optionen von E.ON tust du gleichzeitig auch etwas Gutes für die Umwelt. Doch auch abseits davon kann sich ein Wechsel für dich lohnen. So bietet dir E.ON eine Preisgarantie bis zum Ende nächsten Jahres. In Zeiten des sehr dynamischen Marktes kann das praktisch sein. Außerdem sparst du mit den Tarifen CO₂-Emissionen ein – und tust somit auch etwas Gutes für die Umwelt.

E.ON Strom- & Gas-Tarife: Das sind die Vorteile

„Erdgas Stabil Natur“ und „Zukunftsstrom“ von E.ON sind zwei tolle Optionen, wenn du günstige und nachhaltige Gas- und Strom-Tarife suchst. Bei den Ökotarifen von E.ON wird der Strom so etwa zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien und deutscher Erzeugung gewonnen. E.ON fördert mit einem Anteil pro verbrauchter kWh Strommenge außerdem nachhaltige Umwelt- und Klimaschutz Projekte. Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden hierbei also großgeschrieben. Gleichzeitig profitierst du aber auch selbst von Vorteilen wie einer Preisgarantie bis zum 31. Dezember 2024.

Der genaue monatliche Abschlag ist dabei von verschiedenen Faktoren wie deiner Region und dem Verbrauch abhängig. MediaMarkt macht dir die Suche nach einem passenden Angebot über die Anbieter-Suche aber super leicht. Sobald du deinen Verbrauch und deine Postleitzahl eingegeben hast, werden dir alle möglichen Angebote angezeigt. Du wählst dann einfach einen passenden Tarif aus und schließt mit wenigen Klicks den Vertrag ab.

So einfach geht der Wechsel

Sorgen vor einem anstrengenden Anbieterwechsel musst du dir ebenso keine machen. Hier wird dir nämlich gehörig unter die Arme gegriffen. Sobald du einen Gas- oder Strom-Tarif über MediaMarkt abschließt, erteilst du deinem neuen Versorger einen Wechselauftrag. Dieser kümmert sich dann um die lästige Kündigung bei deinem alten Vertragspartner und sorgt dafür, dass du so bald wie möglich zu den neuen Konditionen deine Energie bekommst. Du musst lediglich die Nummer des Strom- oder Gaszählers, deinen aktuellen Zählerstand sowie den Namen deines derzeitigen Anbieters und deine Kundennummer weitergeben. Anschließend kannst du die Füße hochlegen und auf deine neue Energie warten. Wie lange genau du dabei warten musst, ist selbstverständlich von deinem aktuellen Vertrag abhängig. Wenn du noch in der sogenannten Grundversorgung bist, geht’s besonders schnell. Es kann jedoch auch sein, dass du 12 oder 24 Monate an deinen alten Versorger gebunden bist.

Doppelt sparen mit MediaMarkt-Coupon

Damit sich die Tarife für dich preislich noch mehr lohnen, gibt’s von MediaMarkt ein tolles Extra on top. So bekommst du bei jedem Strom- und Gas-Tarif von E.ON einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 50 Euro dazu. Nach Ablauf der Widerrufsfrist deines Vertrags bekommst du den Gutschein zugesandt und kannst ihn anschließend in den zahlreichen Stores einlösen.