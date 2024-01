Galaxy S24 Ultra: Diesen Tarif bekommst du zur Samsung-Neuheit fast geschenkt

Die neue Galaxy S24 Serie wurde mittlerweile offiziell vorgestellt. Dabei sticht wie gewohnt insbesondere das Ultra-Modell hervor. Der stabile Titan-Rahmen sorgt etwa für eine robuste und gleichzeitig leichte Hülle, während mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Chip der aktuell stärkste Handy-Prozessor auf dem Markt im Galaxy S24 Ultra für ordentlich Power sorgt. Wenn du dir das neue Oberklassen-Gerät von Samsung jetzt schon zu einem Tarif sichern möchtest, liefert dir MediaMarkt ein tolles Vorbesteller-Angebot: Für monatlich 49,99 Euro (erstes Angebot auf der Übersichtsseite) bekommst du das Galaxy S24 Ultra mit 512 GB Speicher im Bundle mit einem 60 GB starken Vodafone-Tarif. On top gibt’s mit der Galaxy Watch 6 BT (40mm) noch eine schicke Smartwatch als Gratis-Extra. Und das Beste: Insgesamt kommst du hierbei günstiger weg, als wenn du dir die beiden Samsung-Geräte einzeln holst. Wir rechnen vor.

Ultimatives Tarif-Bundle: 60 GB zum brandneuen Galaxy S24 Ultra

Du bekommst bei diesem Angebot mit dem Galaxy S24 Ultra nicht nur ein Smartphone der absoluten Spitzenklasse, auch der Tarif selbst kann sich sehen lassen. Für monatlich 49,99 Euro gibt’s nämlich 60 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Vodafone, mit einer flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s. Hiermit solltest du unterwegs selbst HD-Streams ruckelfrei genießen können. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 49,99 Euro fallen einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Über den 50-Euro-Wechselbonus hast du diesen Betrag aber umgehend wieder drin. Sende hierfür einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234. Für das Galaxy S24 Ultra und die Galaxy Watch 6 BT zahlst du zudem einen auf den ersten Blick recht hohen Gerätepreis von 249,99 Euro. Warum sich das Tarif-Bundle preislich trotzdem lohnt, zeigen wir dir jetzt.

Geschenkter Tarif? So rechnet sich das Angebot

Schauen wir uns dafür zunächst die Gesamtkosten an: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Tarif-Bundle zum Galaxy S24 Ultra mit 512 GB Speicher insgesamt rund 1.439 Euro. Das neue Samsung-Flaggschiff kostet zum Marktstart einzeln jedoch bereits 1.449 Euro. Hier nehmen wir zum Preisvergleich übrigens die Variante mit nur 256 GB Speicher, da du bis zum 31. Januar ohnehin ein kostenloses Speicher-Upgrade auf 512 GB bekommst. Dennoch: Du zahlst bei dem Bundle lediglich 40 Euro für den 60-GB-Tarif extra. Und mit der Galaxy Watch 6 BT bekommst du obendrein noch eine Smartwatch im Wert von knapp 212 Euro dazu!

Kein Wunder also, dass sich das Sparpotenzial dieses Deals absolut sehen lassen kann. Holst du dir die Samsung-Geräte und den Vodafone-Tarif einzeln, müsstest du über 2.410 Euro blechen. Du sparst bei dem MediaMarkt-Deal zum Galaxy S24 Ultra also unfassbare 970 Euro! Ein besseres Vorbesteller-Angebot wirst du im Netz kaum finden können. Wenn du zuvor noch mehr über das neue Samsung-Flaggschiff erfahren möchtest, können wir dir diesen Artikel empfehlen.

Galaxy S24: Auch zu diesem Modell gibt’s einen tollen Tarif-Deal

Alternativ zu dem Angebot zum Galaxy S24 Ultra liefert dir MediaMarkt ebenso noch einen spannenden Tarif-Deal zur normalen Version des neuen Smartphones. Im Bundle mit einem 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz zahlst du hierbei 29,99 Euro pro Monat. Eine Allnet-Flat & EU-Roaming sind natürlich ebenso mit an Bord. Für das Galaxy S24 zahlst du hierbei zudem 149,99 Euro als Gerätepreis extra.

→ Galaxy S24 mit 20 GB Tarif für monatlich 29,99 Euro