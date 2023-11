Galaxy S23 & 65 Zoll Samsung-TV – Einzigartiger Tarif-Deal zum Black Friday mit großer Ersparnis

Bei diesem Tarif-Deal bekommst du mit dem Galaxy S23 nicht nur ein absolutes Top-Smartphone günstig zum Vertrag. O2 schmeißt rund um den Black Friday noch einen 65 Zoll großen 4K-Fernseher von Samsung obendrauf! Der Tarif selbst kann sich mit 25 GB Datenvolumen, einer Allnet-Flat und netten Extras ebenfalls sehen lassen. Wirklich spannend ist aber die Ersparnis: Die beiden Samsung-Geräte bekommst du über das Tarif-Bundle nämlich satte 405 Euro günstiger! Alle Infos zu dem Black Friday Deal gibt’s hier.

Mega Samsung-Bundle: Das bietet dir der 5G-Tarif von O2

Bevor wir uns die große Ersparnis rund um die beiden Samsung-Geräte genauer anschauen, werfen wir einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Im Bundle bekommst du hierbei den O2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und einer blitzschnellen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Dank des coolen Grow-Vorteils wachsen deine mobilen Daten zusätzlich jedes Jahr um weitere 5 GB. On top kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

All das bekommst du im Paket mit dem Galaxy S23 und dem 4K-Fernseher für monatlich 54,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Für die beiden Samsung-Geräte fällt zusätzlich ein einmaliger Gerätepreis von lediglich einem Euro an. Der Versand kostet allerdings weitere 39,90 Euro. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird hingegen komplett gestrichen. Falls du deine alte Rufnummer mitnehmen kannst, schenkt dir O2 obendrein noch 200 Euro als Wechselbonus.

405 Euro Ersparnis? So rechnet sich der einzigartige Black Friday Deal

Wirklich erstaunlich ist das große Sparpotenzial dieses Deals. Dafür schauen wir uns zunächst die Tarif-Kosten genauer an. Der O2 Mobile M Tarif kostet im Bundle mit dem Galaxy S23 und dem Samsung-TV 54,99 Euro im Monat. Einzeln ist dieser Vertrag beim Netzbetreiber mit einem Preisschild von 32,99 Euro versehen. Du zahlst also einen Aufpreis von 22 Euro pro Monat für die beiden Geräte, über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten.

In Kombination mit dem Gerätepreis samt Lieferung kostet dich die Samsung-Technik so insgesamt 832,99 Euro. Doch genau hier liegt der Clou: Allein das Galaxy S23 gibt’s im Netz aktuell für rund 639 Euro oder mehr. Der 4K-Fernseher in 65 Zoll kostet weitere 599 Euro. Wenn du dir die beiden Geräte also jeweils einzeln holen würdest, müsstest du satte 1.238 Euro blechen. Bei dem Tarif-Bundle sparst du somit satte 405 Euro! Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du natürlich sowohl am Samsung Galaxy S23, dem UHD-TV sowie einem neuen Tarif Interesse haben. Trifft das auf dich zu, holst du dir hiermit aber auf jeden Fall ein cooles Schnäppchen zum Black Friday.

Galaxy S23 & 4K-TV – Die beiden Samsung Geräte im Überblick

Insbesondere zum Galaxy S23 müssen wir wahrscheinlich gar nicht viele Worte verlieren. Samsungs Flaggschiff-Handy belegt in unserem Leser-Ranking den vierten Platz, gehört generell zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt und konnte auch bei uns im Test äußerst gut abschneiden. Und das mit Recht: Samsung liefert dir hier sowohl in Sachen Performance, Display und Akku ein rundum exzellentes Smartphone.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Obendrein weiß der 4K-Fernseher von Samsung ebenso zu überzeugen – und das nicht nur dank der großen Bildschirmdiagonale von 65 Zoll. Der Smart-TV liefert dir gestochen scharfe Bilder in UHD, unterstützt die gängigen HDR-Formate und liefert dir obendrein auch noch coole Bildoptimierungen wie ein 4K Upscaling. Insgesamt können sich somit beide Samsung-Geräte absolut sehen lassen.

→ Galaxy S23 & 65 Zoll 4K-TV für monatlich 54,99 Euro