Gerade erst auf den Markt gekommen und jetzt schon preiswert in einem Tarif-Bundle erhältlich: Das Galaxy A35 lohnt sich bei diesem Angebot von MediaMarkt ungemein! Immerhin bekommst du hierbei einen 35 GB starken Tarif zu der Samsung-Neuheit schon für lediglich 19,99 Euro pro Monat. Das Smartphone in der 256-GB-Variante kostet gar nur 9 Euro extra, was für einen unglaublich niedrigen Effektivpreis von rund 6,45 Euro sorgt. Und mit den Galaxy Buds FE bekommst du momentan auch noch schicke In-Ear-Kopfhörer dazu geschenkt. Wir stellen dir das Angebot samt Sparpotenzial in diesem Artikel genauer vor.

Der 35-GB-Tarif zum Galaxy A35

Passend zum neuen Galaxy A35 bekommst du bei diesem Angebot 35 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz unterwegs, was für den Alltag rund um Social Media, Surfing und Streaming locker reichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat. Du kannst mit dem Vertrag also ebenfalls so viel telefonieren und SMS verschicken wie du magst – komplett ohne extra Kosten. EU-Roaming ist obendrein ebenso inklusive.

All das bekommst du im Bundle mit der Samsung-Neuheit schon für lediglich 19,99 Euro pro Monat. Als Anschlusspreis fallen zudem einmalig 39,99 Euro an, während du für das Galaxy A35 nur 9 Euro plus 4,95 Euro Versandkosten zahlst. Zum Vergleich: Im Netz kostet dich das neue Smartphone in der 256-GB-Variante einzeln mindestens 379 Euro. Kein Wunder also, dass du bei dem Tarif-Deal ordentlich sparen kannst.

Effektiv nur 6,45 Euro? So rechnet sich der Tarif-Deal

Wir rechnen vor: Über die komplette Vertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Tarif-Bundle zum Galaxy A35 insgesamt rund 533 Euro an. Bereits diese Summe ist beachtlich, immerhin zahlst du für viele andere Samsung-Handys einzeln schon deutlich mehr. Hier bekommst du für den Preis hingegen ein gerade erst erschienenes Smartphone samt 35-GB-Tarif.

Um dir zu zeigen, wie gut der Deal wirklich ist, werfen wir allerdings auch noch einen Blick auf den Effektivpreis. Hierfür verrechnen wir die Gesamtkosten (533 Euro) mit dem Gerätepreis (379 Euro) und teilen das Ergebnis durch die Mindestlaufzeit (24 Monate). Bei dem Angebot zum Galaxy A35 ergibt dies monatliche Kosten von effektiv 6,45 Euro. Ein absolut fairer Preis, wodurch der Tarif-Deal auf jeden Fall eine Empfehlung wert ist.

Zum Release des neuen Galaxy A35 verschenkt Samsung dabei momentan zusätzlich die Kopfhörer Galaxy Buds FE. Doch während du die In-Ear-Kopfhörer samt ANC bei anderen Angeboten noch extra anfordern musst, erspart dir MediaMarkt diese Arbeit und liefert die Stöpsel direkt mit!

Galaxy A35 – Das bietet dir das neuste Samsung-Handy

Doch was wird dir bei dem neuen Samsung Galaxy A35 überhaupt geboten? Das 5G-Smartphone verfügt über ein großes 6,6 Zoll Super-AMOLED-Display mit einer flüssigen 120-Hz-Darstellung. Gleichzeitig sorgt der Octa-Core Prozessor samt 8 GB RAM für ordentlich Power, während dich der 5.000 mAh starke Akku problemlos durch den Tag bringen sollte.

Samsung Galaxy A35 5G Software Android 14 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 209 g Farbe Blau, Violett, Silber, Gelb Einführungspreis Galaxy A35 5G (6/128 GB): 379 € Marktstart März 2024

Zu den weiteren Highlights des Galaxy A35 zählen die 50-MP-Hauptkamera, der Schutz gegen IP67 sowie der erweiterbare Speicher. Du bekommst bei dem Tarif-Deal zwar schon die Variante mit 256 GB. Sollte dir das trotzdem nicht ausreichen, kannst du den Speicher über eine microSD-Karte nachträglich noch ausbauen.

→ Galaxy A35 mit 35-GB-Tarif für monatlich 19,99 Euro