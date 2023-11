Kein Scherz: Hier gibt’s flottes DSL-Internet ab 7,95 Euro im Monat

Wer sagt denn, dass DSL teuer sein muss? Zwar haben Telekom & Co. in den vergangenen Monaten die Preise hier und da erhöht. Doch damit haben sie auch kleineren Anbietern die Chance eröffnet, wieder wichtiger zu werden. Diese Chance nutzt jetzt Maingau Energie. Der Anbieter – eigentlich aus der Strombranche kommend – vermarktet seit geraumer Zeit auch DSL und Glasfaser. Jetzt hat Maingau die Preise für DSL auf ein Niveau gesenkt, dass seinesgleichen sucht. Und das Angebot gilt auch, wenn du keinen Stromvertrag mit dem Unternehmen hast oder anstrebst.

DSL 50 für 23,53 Euro monatlich

So zahlst du für einen DSL 50-Anschluss, der dir 50 Mbit/s Down- und 10 Mbit/s Upstream liefert, im ersten Vertragsjahr gerade einmal 7,95 Euro monatlich. Auch im zweiten Jahr sind die Kosten mit 32,95 Euro auf einem marktüblichen Niveau. Der effektive Grundpreis beträgt so gerade einmal 23,53 Euro. Nach dem Ende der Vertragslaufzeit fallen noch einmal 2 Euro monatlich mehr an.

DSL Internet Flatrate (50 Mbit/s Down- 10 Mbit/s Upload)

Grundgebühr: Monat 1 bis 12: 7,95 Euro monatlich

Grundgebühr: Monat 13 bis 24: 32,95 Euro monatlich

Effektive Grundgebühr: 23,53 Euro (mit Telefon Flatrate: 27,53 Euro)

(mit Telefon Flatrate: 27,53 Euro) Auch für 12 Monate abschließbar: 27,95 € monatlich

49,95 Euro Anschlussgebühr, 40 Euro Rabatt bei Wahl eines Routers

Infos & buchen

DSL 100 günstiger als DSL 50

Reicht dir ein 50er-Anschluss nicht? Dann kannst du für 12,95 Euro monatlich im ersten und 37,95 Euro monatlich im zweiten Jahr einen Anschluss mit 100 Mbit/s Down- und 40 Mbit/s Upstream buchen. Die effektive Grundgebühr liegt mit 25,45 Euro nur marginal über dem 50er-Tarif. Doch Achtung: Tatsächlich sparst du mit dem Tarif mehr. Denn beim 100-Mbit/s-Tarif fallen keine Anschlusskosten (sonst 49,95 Euro an).

DSL Internet Flatrate (100 Mbit/s Down- 40 Mbit/s Upload)

49,95 Euro Keine Anschlusskosten

Grundgebühr: Monat 1 bis 12: 12,95 Euro monatlich

Grundgebühr: Monat 13 bis 24: 37,95 Euro monatlich

Effektive Grundgebühr: 25,45 Euro (mit Telefon Flatrate: 29,45 Euro)

(mit Telefon Flatrate: 29,45 Euro) Auch für 12 Monate abschließbar: 27,95 € monatlich

25 Euro Rabatt bei Wahl eines Routers

Infos & buchen

250 MBit/s für effektiv unter 30 Euro

Gleiches gilt für DSL 250. Der Anschluss kostet 13,95 Euro bzw. 43,95 Euro monatlich (effektiv 28,95 Euro monatlich).

DSL Internet Flatrate (250 Mbit/s Down- 40 Mbit/s Upload)

49,95 Euro Keine Anschlusskosten

Grundgebühr: Monat 1 bis 12: 13,95 Euro monatlich

Grundgebühr: Monat 13 bis 24: 43,95 Euro monatlich

Effektive Grundgebühr: 28,95 Euro (mit Telefon Flatrate: 32,95 Euro)

(mit Telefon Flatrate: 32,95 Euro) Auch für 12 Monate abschließbar: 38,95 € monatlich

25 Euro Rabatt bei Wahl eines Routers

Infos & buchen

Wichtig: Alle Tarife sind auf Wunsch auch mit einer Laufzeit von nur einem Jahr abschließbar. Sie kosten dann 27,95 Euro, 32,95 Euro oder 38,95 Euro. Ebenfalls für alle Tarife gilt: Eine Telefonflatrate kannst du für 4 Euro monatlich dazubuchen. Und: Solltest du Stromkunde bei Maingau sein, zahlst du noch weniger. Aber Achtung: Die Tarife sind nur noch wenige Tage in dieser Form buchbar.