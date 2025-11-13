Der Black Friday startet früh: Top-Smartwatches jetzt schon zum Schleuderpreis

Der Black Friday gilt jedes Jahr als das große Shopping-Highlight – doch du musst dieses Mal gar nicht bis Ende November warten. Huawei startet nämlich schon jetzt mit den Rabatten. Besonders die Smartwatch-Deals können sich sehen lassen.
Huawei Watch Fit 4 Pro
Bis zum Black Friday am 28. November dauert es zwar nur noch ein paar Wochen, doch wenn du nicht mehr warten möchtest, kannst du schon jetzt bei Huawei zuschlagen. Der Hersteller läutet das Schnäppchenevent frühzeitig ein und bietet zahlreiche Geräte bereits jetzt zu Black-Friday-Preisen an. Besonders spannend: Die Watch Fit 4 Pro und die FreeClip Kopfhörer sind aktuell stark reduziert. Wir zeigen dir, warum sich ein Blick auf die Angebote lohnt.

Huawei Watch Fit 4 Pro – mit starken Rabatten

Schon für unter 200 Euro kannst du dir die Watch Fit 4 Pro des Herstellers sichern. Du bekommst sogar ein Wechselarmband mit ins Paket gepackt. Mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit ist sie eine optimale Begleitung im Alltag. In verschiedenen Sportmodi wie Golfen, Tauchen oder Trailrunning trackt sie deine Fitnesswerte, sodass du dein Training optimal gestalten kannst. Gesundheitsfunktionen wie ein EKG geben auch nach dem Sport wertvolle Einblicke.

Du kannst dir die Uhr auch direkt im umfassenden Style Set sichern. Enthalten sind dann neben der Uhr noch die FreeBuds SE 4 Kopfhörer und ein Wechselarmband. Übrigens: Auch die Vorgängerversion, die Watch Fit 3 fällt aktuell ordentlich im Preis. Für 81,88 Euro inklusive eines Wechselarmbands ist sie eine gute Wahl für Preisbewusste.

Für die passende musikalische Untermalung sorgen hingegen die FreeClip Kopfhörer. Das Clip-Design ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort, sodass du die Kopfhörer stundenlang ohne Probleme tragen können sollst. Für 116,68 Euro gehören sie dir.

Noch mehr Watches im Preisfall

Die Huawei Watch GT 5 und die Watch 5 rutschen jetzt dank Black-Friday-Rabatt ebenfalls ordentlich im Preis. Sie eignen sich aufgrund ihrer erweiterten Lauf- und Fahrradfunktionen optimal für Outdoor-Aktivitäten. Dabei kannst du sie nicht nur als Fitnesstracker, sondern auch als normale Smartwatch verwenden. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen sticht sie Modelle von anderen Herstellern locker aus. Mit dem Black-Friday-Coupon kannst du dir die Watch – welche wir in unserem Test übrigens bereits „Preis-Leistungs-Wunder“ betitelten – jetzt schon ab 149 Euro inklusive eines Extraarmbands sichern.

Bei der Watch 5 hat Huawei in puncto Gesundheitsfunktionen noch mal nachgebessert. Der X-Tap-Gesundheitssensor erfasst in wenigen Sekunden Werte wie deinen SpO₂ oder nimmt ein EKG auf. Verbaut sind hochwertige Materialien wie Titan und Edelstahl, sodass die Uhr besonders robust ist. Weiterhin ist sie eSIM-fähig und der Akku hält bis zu elf Tage. Du bekommst sie mit dem Early-Bird-Discount bereits für 299 Euro. Auch hier gibt es ein Wechselarmband, sowie die Körperwaage Scale 3 gratis dazu.

Weitere Deals von Huawei

Neben den Watches profitieren auch noch andere Huawei-Produkte vom Early-Bird-Rabatt. Bei einigen Produkten bekommst du den jeweiligen Rabattcode jedoch erst nach der Newsletter-Anmeldung. Ansonsten haben wir ihn dir daneben geschrieben. Der Code AHWBF2025 gilt immer und spart dir 8 Prozent. Allerdings kannst du nur einen Code pro Bestellung angeben. Folgende Angebote lohnen sich:

→ Alle Angebote von Huawei

