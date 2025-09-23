Exklusiv-Angebot zur neuen Huawei Watch GT 6 mit mächtigen 21 Tagen Akkulaufzeit

Neben Apple hat auch Huawei eine brandneue Smartwatch-Serie auf den Markt gebracht. Speziell die Watch GT 6 Pro kommt mit einigen spannenden Sport- und Gesundheitsfeatures, sowie starken Bundle-Angeboten daher. Zeit also, das Gerät mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Zum Marktstart: Diese Preisvorteile warten

Am 19. September launchte Huawei die Watch GT 6 Serie, bestehend aus Standard- und Pro-Modell. Während du die Standard-Version für 249 Euro bekommst, musst du für die Pro-Variante 379 Euro auf den Tisch legen. Mit einem Titan-Armband steigt der Preis auf 499 Euro. Zum Vergleich: Apple verlangt für die Watch Ultra 3 rund 900 Euro – die Huawei GT 6 Pro hat also auch in diesem Punkt die Nase vorn. Wer sich nach einer günstigen Alternative zur Watch 3 Ultra umsieht, bei den Features aber keine Abstriche machen will, kann sich die Watch GT 6 Pro mal genauer ansehen.

Bis zum 31. Oktober kannst du dir beim Kauf direkt über den Huawei-Shop sogar 30 Euro extra sparen. Dazu einfach den Code AINSIDEDGT630 eingeben. On top gibt’s noch ein Wechselarmband gratis. Wer statt 30 Euro Rabatt lieber die FreeBuds SE 3 umsonst bekommen möchte, kann die Kopfhörer einfach unter „Unsere Empfehlungen für Dich“ dazupacken und den Code nutzen.

Doch das war noch nicht alles: Bis zum 28. September stehen dir weitere Rabatt-Pakete zur Auswahl. Dafür verwendest du unseren Code AINSIDEDGT6. So gibt’s wahlweise die FreeBuds SE 4 ANC (Warenwert 59,99 Euro) umsonst dazu. Oder du legst 19,99 Euro auf den Preis der Smartwatch obendrauf und schnappst dir den Joy 2 Bluetooth Speaker (Warenwert 99,99 Euro).

→ Zum Online-Shop von Huawei

Huawei Watch GT 6 Pro – die Fakten im Detail

Die Uhr kommt mit einem runden, 1,47 Zoll großen AMOLED-Display daher. Mit einer maximalen Helligkeit von 3.000 Nits ist es hell genug, um auch im direkten Sonnenlicht alles erkennbar darstellen zu können. Im direkten Vergleich zum Vorgängermodell ist der Bildschirm nicht nur größer, sondern kann ebenfalls mehr als doppelt so hell werden – ein echter Pluspunkt für Outdoor-Liebhaber. Um neben sportlichen Aktivitäten auch alltäglichen Anforderungen gewachsen zu sein, steckt die GT 6 Pro in einer stabilen Fassung aus Titan, das Display ist aus Saphirglas.

Dank eines präzisen GPS-Systems kann die Watch GT 6 Pro deinen Standort noch besser aufzeichnen, sodass du bei Fahrradtouren und Lauftrainings immer genau weißt, wo du unterwegs bist. Smartwatch-typisch kommt die GT 6 Pro mit verschiedenen Einstellungen für unterschiedliche Sportarten daher. Du kannst sie neben den Klassikern wie Joggen und Radeln auch zum Golfen, Skifahren oder, dank Wasserdichtigkeit auf bis zu 40 Metern, zum Tauchen mitnehmen. Fürs Radfahren hat Huawei hierbei sogar erstmals einen virtuellen Leistungsmesser (Virtual Power Meter) integriert, wodurch du deine Trainings im Nachgang besser analysieren und optimieren kannst.

Während du die Watch trägst, zeichnet sie obendrein Daten zu deinem emotionalen Wohlbefinden, deinem Schlaf oder deiner Herzgesundheit auf. So ermöglicht sie dir ganzheitliche Einblicke in dein Training und deinen Alltag.

Ein echter Pluspunkt: Mit einer Akkulaufzeit bei leichter Benutzung von bis zu 21 Tagen sticht Huawei die Apple Watch Ultra 3 locker aus. Letztere hält im Stromsparmodus nämlich nur 72 Stunden durch. Die Huawei-Uhr ist dabei mit iOS und Android kompatibel, was sie zu einer echten Alternative zur Apple Watch machen könnte.

Extrem-Test zeigt, wie gut die Smartwatch ist

Im ausführlichen Test konnte die Watch GT 6 Pro schon eine kleine Kostprobe ihrer Qualität liefern. Gerade die Akkulaufzeit stand dabei natürlich unter besonderer Beobachtung. Wie gut die neue Smartwatch wirklich ist erfährst du im ausführlichen Testbericht.

Jetzt weiterlesen Outdoor-Smartwatch im Test: Wie gut schlägt sich die Huawei Watch GT 6 Pro?

Die neue Newsletter-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die neuesten Trends, die besten Deals und was zu gewinnen gibt es auch: Unsere Newsletter liefern dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital WEEKLY Dein wöchentlicher Technik-Überblick – immer auf dem neuesten Stand.

inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.