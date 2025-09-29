Bei diesem Smartwatch-Angebot ist Eile gefragt: Denn nur heute, den 29. September, winkt ein großer Rabatt plus Gratis-Zubehör bei einem Smartwatch-Geheimtipp. Um welche Uhr es geht und was diese so besonders macht, liest du hier.

Wer die Blitzangebote von Amazon kennt, weiß, dass man hier schnell sein muss. Ähnlich ist es jetzt auch bei diesem Angebot von Huawei: Der Hersteller haut seine Huawei Watch D2 nur heute, den 29. September, mit einem Extra-Rabatt und praktischem Zubehör raus. Dabei drückt unser exklusiver Code AINSIDEDGTHWD2 den Preis sogar nochmal zusätzlich!

Nur heute: 50-Euro-Rabatt & Gratis-Zugaben

Eine Smartwatch kann so viel mehr sein, als nur ein schickes Accessoire am Handgelenk. Und die Huawei Watch D2 ist dabei keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil: Insbesondere die Gesundheitsfunktionen der smarten Uhr sind teils sogar einzigartig. So gibt es etwa eine 24-Stunden-Blutdrucküberwachung, welche die klassische Manschette am Arm samt Messgerät ersetzen kann. Und das ist keinesfalls nur ein Gimmick, wie Tests verschiedener Ärzte zeigen (dazu später mehr).

Aktuell gibt es die Smartwatch mit Fokus auf Gesundheitstracking anlässlich des Weltherztages nur heute – den 29. September – in einem Blitzangebot direkt im Huawei-Store. Zuallererst winkt ein Rabatt in Höhe von 50 Euro, wodurch für die Huawei Watch D2 nur noch 349 Euro auf der Rechnung stehen. Mit unserem Code AINSIDEDGTHWD2 sparst du aber nochmal weitere 10 Prozent, wodurch der Preis auf dann nur noch 314,10 Euro sinkt.

Zusätzlich packt Huawei aber ebenfalls noch einige Gratis-Extras mit ins Paket: ein Ersatzarmband aus Fluoroelastomer in wahlweise Grün oder Schwarz (UVP 69 Euro) sowie die FreeBuds 6i In-Ear-Kopfhörer (UVP 79 Euro). Außerdem gibt es eine kostenfreie Garantieverlängerung vom Hersteller.

In Summe macht das also eine hochwertige Smartwatch mit Fokus auf Gesundheitsfunktionen, welche nur heute mit praktischem Gratis-Zubehör und ordentlichem Rabatt zu einem fairen Preis rausgehauen wird. Solltest du den heutigen Deal verpassen, kannst du bis zum 5. Oktober aber immerhin noch vom Rabatt-Code profitieren. Das Top-Angebot gilt aber wirklich nur heute, den 29. September.

Von Experten empfohlen

Die Huawei Watch D2 ermöglicht es dir, deine Gesundheit optimal zu managen und zu protokollieren. Sie ist als erstes Modell medizinisch zertifiziert und erfüllt internationale medizinische Standards. Ärzte haben die Watch getestet und eine Einschätzung abgegeben. Dr. Daniel M. Plecit ist leitender Oberarzt an der Kreisklinik Ebersberg/München. Er ist nach seinem Test überzeugt von der neuen Smartwatch.

„Ich bin schwer beeindruckt! Egal, ob am Tag oder in der Nacht, die WATCH D2 hat sich in meinen Alltag integriert.“ (Zitat von 09.2024)

Die ABPM-Funktion ist ein Alleinstellungsmerkmal der Uhr. ABPM ist ein Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Bluthochdruck verwenden. Normalerweise funktioniert das über eine Manschette am Arm und ein Messgerät am Gürtel, das Patienten über 24 Stunden tragen müssen. Während dieser Zeit wird in regelmäßigen Abständen, auch während des Schlafens, immer wieder der Blutdruck gemessen, um eventuellen Bluthochdruck zu erkennen und zu behandeln.

Mit der Huawei Watch D2 klappt das deutlich komfortabler und unauffälliger, der herkömmliche Diagnoseweg entfällt dadurch komplett. Die Smartwatch ist mit einem Mikro-Pumpen-Drucksystem ausgestattet, das sich über den Tag und die Nacht verteilt aufpumpt und so deinen Blutdruck misst. Hochpräzise Sensoren sowie über 500.000 Blutdruckdaten sollen für sehr hohe Genauigkeit sorgen. Du hast deinen Blutdruck somit, anders als mit normalen Blutdruckgeräten, immer im Blick und kannst deine Lebensweise anpassen.

Blutdruckmessung mit der Huawei Watch D2. Quelle: Huawei Blutdruckmessung mit der Huawei Watch D2. Blutdruckmessung mit der Huawei Watch D2. Quelle: Huawei

Genaue Überwachung der Vitalwerte

Die Uhr bietet dir neben der Bluthochdruck-Kontrolle noch eine ganze Menge weitere Gesundheitsfunktionen. Dazu gehören:

Elektrokardiogramm (EKG)

Herzfrequenzüberwachung

SpO2: pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung

Kalorienaufnahme

Schlafüberwachung

Stressüberwachung

Temperatur

Prof. Dr. David Duncker ist der Leiter des Herzrhythmus Centrums an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Er hat die Uhr ebenfalls getestet und ist begeistert.

„Die HUAWEI WATCH D2 misst verschiedene Gesundheitsparameter wie EKG, Sauerstoffsättigung oder Blutdruck. Dies ermöglicht zum einen die frühere Erkennung medizinischer Probleme und chronischer oder akuter Erkrankungen, aber auch die Integration spezifischer Gesundheitsdaten in die medizinische Versorgung.“ (Zitat von 09.2024)