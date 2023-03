Beliebtes Samsung-Handy zum Mega-Preis: Galaxy A53 mit Tarif für nur 12,99 monatlich

Seitdem es auf dem Markt ist, liegt das Galaxy A53 in unserer Liste der beliebtesten Handys unter den Top 3. Das liegt vor allem daran, dass es eine richtig gute Ausstattung für kleines Geld bietet. Noch günstiger kommst du an das beliebte Handy jetzt zusammen mit einem 5-GB-Tarif im Vodafone-Netz. Für monatlich gerade einmal 12,99 Euro sowie einmalig einen Euro Gerätekosten sicherst du dir das Samsung-Handy jetzt zu einem hervorragenden Preis. Wir werfen einen genaueren Blick auf den Deal.

Galaxy A53: Die Highlights des Samsung-Phones

Das Galaxy A53 kommt mit einem zeitlosen Design ohne viel Schnickschnack. Die Selfie-Kamera steckt an der Oberseite in einem Punchhole direkt im Display und die Displayränder sind schmal. Dazu bietet es mit 6,5 Zoll Diagonale einen großen Bildschirm, der jedoch nicht allzu wuchtig ist, wie der von so manch einem Flaggschiff anderer Hersteller. Dabei löst das Panel mit 1.080 × 2.400 Pixeln auf und bietet somit eine hohe Schärfe bei der Darstellung von Videos, Bildern und Co. Stark in der Preisklasse ist zudem die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz, die flüssige Bewegungen auf dem Display ermöglicht. So sehen Videos, Games und das Scrollen durch Social Media richtig gut aus und es entsteht kein Flimmern oder Ruckler. Dank Super-AMOLED sehen alle Inhalte außerdem sehr kontrastreich und lebendig aus und das Schwarz wirkt echt.

Im Maschinenraum des A53 arbeitet zudem ein Exynos 1280 Prozessor aus dem Hause Samsung, der von 6 GB RAM begleitet wird. Die Leistung hat uns auch im Alltag im Test überzeugt, da zu keiner Zeit Ruckler auftraten. Auch der Akku fällt mit einer Kapazität von 5.000 mAh vergleichsweise groß aus und bringt dich problemlos durch den Tag. Fotos schießt du darüber hinaus mit der Vierfach-Kamera, die aus einer Hauptkamera mit 64 MP sowie einer Ultra-Weitwinkelkamera (12 MP), einer Makrokamera (5 MP) und einer Tiefenkamera (5 MP) besteht. Selfies knipst du zudem mit 32 MP.

Weiterhin glänzt das A53 mit einem wasserdichten Gehäuse, einer 5G-Antenne sowie einem per microSD erweiterbaren Speicherplatz. Bei dem Angebot handelt es sich um die Variante mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM. Kleines Manko: Du kannst aktuell nur zwischen den Farben Weiß oder Rosa wählen. Mit einer passenden Hülle dürfte das aber ohnehin kein Problem sein.

Details zum Tarif und so gut ist der Deal

Nun zum Tarif. Für eine monatliche Gebühr von 12,99 Euro plus einmalig einen Euro Gerätepreis, 4,95 Euro Versandkosten und einen Anschlusspreis von 39,99 Euro bekommst du neben dem Top-Smartphone den Tarif Vodafone green LTE 5GB Smart, der dir 5 GB Datenvolumen im LTE-Netz bereitstellt. Dazu steht dir eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung. Die Mindestlaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate. Doch Obacht: Ab dem 25. Monat erhöht sich die monatliche Grundgebühr auf 21,99 Euro. Wenn dir das zu viel ist, solltest du also rechtzeitig kündigen.

Über die Laufzeit von 24 Monaten kommst du – alle Kosten zusammengerechnet – auf Gesamtausgaben von gut 357 Euro. Zum Vergleich: Würdest du dir das Samsung-Smartphone einzeln kaufen, müsstest du derzeit bereits mindestens 342 Euro hinlegen, wie der Blick auf den Preisvergleich unten zeigt. Für nur ein paar Euro mehr bekommst du hier also noch den Tarif fast dazu geschenkt.

