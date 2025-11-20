Amazon verkauft geniales Gadget, das jeder im Winter braucht, für rund 20 Euro

Wenn du nicht die ganze Nacht über die Heizung laufen lassen willst oder die Bettdecke nicht mehr richtig warmhält, kann ein Wärmeunterbett eine gute Möglichkeit sein, um sich aufzuwärmen. Es wird einfach auf der Matratze ausgebreitet und das Spannbetttuch kommt darüber. Anschließend lassen sich drei verschiedene Temperaturstufen einstellen, um den perfekten Wärmegrad zu finden. So frierst du nachts bestimmt nicht mehr. Da du die Fernbedienung abnehmen kannst, lässt sich das Wärmeunterbett auch ganz bequem in der Waschmaschine reinigen.

30 Prozent Rabatt: So günstig ist kein anderer

Von eigentlich 29,99 Euro zieht Amazon jetzt 30 Prozent ab und verkauft das Wärmeunterbett im Black-Friday-Angebot für nur noch 20,89 Euro. Ein starker Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich)!

Medisana HU 665 Wärmeunterbett 20,89 € Das Wärmeunterbett hält dich nachts zuverlässig warm, bietet drei Temperaturstufen, wird einfach unter dem Spannbettlaken platziert und lässt sich dank abnehmbarer Fernbedienung bequem waschen. Zum Angebot!

