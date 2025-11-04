Amazon verkauft beliebtes Küchengerät von Ninja zum absoluten Tiefstpreis

Seit diesem Sommer sorgt ein neuer Airfryer von Ninja für frischen Wind in der Welt der Heißluftfritteusen. Wir verraten dir, was das Modell mit dem Namen "CRISPi" von der Konkurrenz abhebt – und wie günstig du es jetzt bei Amazon bekommst.
Nahaufnahme des Logos der Marke Ninja auf einem Küchengerät
Ninja: Neuartige Heißluftfritteuse schon reduziertBildquelle: eyematter/Shutterstock.com
Die Ninja CRISPi ist tatsächlich kein gewöhnlicher Airfryer wie die klassischen „Schubladen-Modelle“ von Ninja, Philips, Cosori oder Tefal, die man schon zur Genüge kennt. Stattdessen hat der Hersteller das Konzept neu überdacht und eine etwas andere Herangehensweise gewählt. Das Ergebnis: Das CRISPi-Prinzip ist so simpel wie clever und sorgt für überraschend gute Ergebnisse beim Frittieren, Backen und Braten.

Ninja Crispi – neuartige Heißluftfritteuse zeigt, wo’s langgeht

Anstatt Pommes, Hähnchen, Gemüse und Co. in einer undurchsichtigen Schublade zu garen, bekommst du bei der Ninja CRISPi jetzt zwei Glasbehälter mit je 1,4 und 3,8 Liter Volumen mitgeliefert. Und die eigentliche Heißluftfritteuse wird einfach obendrauf gesetzt. Natürlich hat Ninja hier einen „neuen“ Namen für gefunden – den „PowerPod“.

Damit hast du während des Heißluft-Frittierens einen Rundumblick und siehst sofort, wenn der Inhalt gar ist. Da die ganze Technik im Deckel steckt, nimmt die Ninja CRISPi (mehr zum Gerät erfahren) keinen unnötigen Platz in deiner Küche ein – somit hat sie auch auf einer kleinen Arbeitsfläche genügend Platz. Ein Gittereinsatz sorgt dafür, dass der Inhalt rundherum Heißluft abbekommt. Den sogenannten PowerPod – der die Speisen für dich erhitzt – setzt du einfach auf einen der Behälter und schon kann’s losgehen.

Hier ist der Glas-Airfryer jetzt am günstigsten

Recht neu auf dem Markt, aber schon einigermaßen reduziert – derzeit bekommst du die Ninja Crispi im Online-Shop des Herstellers für 145,99 Euro. Amazon unterbietet den Händler selbst deutlich und verkauft die Fritteuse für 129,99 Euro – das ist der aktuelle Tiefstpreis!

→ Ninja Crispi bei Amazon – Jetzt sichern

Heißluftfritteuse völlig neu gedacht - Ninja CRISPi ab sofort auch in Deutschland erhältlich
Heißluftfritteuse völlig neu gedacht – Ninja CRISPi ab sofort auch in Deutschland erhältlich
Jetzt zum Bestpreis sichern

Hattet ihr da nicht einen Gutschein?

Aufmerksame inside digital Leser werden vielleicht noch unseren Exklusiv-Gutschein für den Ninja-Online-Shop im Kopf haben (INSIDE10 gibt hier 10 Prozent auf fast alles). Mittlerweile funktioniert der Code tatsächlich auch schon für die CRISPi. Mit dem rabattierten Preis von 131,39 ist Amazon aber immer noch um ein paar Euro günstiger als Ninja selbst.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

